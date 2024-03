Il derby Uri-Latte Dolce Cos in casa, Budoni fuori 

Parte la volata finale nel campionato di Serie D, girone G. Si gioca oggi dalle 14,30 l’undicesima giornata di ritorno. Spicca il delicatissimo derby in chiave salvezza tra Atletico Uri e Latte Dolce. Al “Campu Nou Ninetto Martinez” è atteso il pubblico delle grandi occasioni: i padroni di casa sono quintultimi, in piena zona playout, a quattro lunghezze dalla zona salvezza: casella occupata proprio dagli avversari odierni e dal Trastevere. La squadra di Massimiliano Paba negli ultimi quattro incontri ha raccolto un solo punto. Gli ospiti invece tre, frutto di altrettanti pareggi. La posta in palio è altissima. Dirige l’incontro Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido.

Al campo “Is Arranas” di Tertenia la Costa Orientale Sarda riceve la Cynthialbalonga di Marco Mariotti e dell’ex Arzachena Marcos Sartor. Arbitra Alessio Vincenzi di Bologna. Match fondamentale in chiave playoff. Gli uomini di Francesco Loi inseguono in questo girone di ritorno il primo successo interno casalingo (manca dal 3 dicembre). I laziali hanno vinto le ultime due gare.

Non può commettere altri passi falsi il Budoni, ultimo della classe, che fa visita alla Nuova Florida. Dirige Benito Saccà di Messina. I padroni di casa sono reduci dal successo con la capolista Cavese dopo un periodo di astinenza lungo dieci gare. I ragazzi di Cerbone viceversa non vincono da due mesi.

