Eccellenza.
12 ottobre 2025 alle 00:26

Il derby Tortolì-Lanusei, sfida tra eterne rivali 

Tortolì-Lanusei non è un derby come un altro. Non lo potrà mai essere. Al di là della categoria. Negli ultimi otto anni le eterne rivali si sono sfidate in Serie D, in Promozione e ora in Eccellenza. Una sfida così pesa e vale quasi un’intera stagione, sebbene i punti in palio abbiano lo stesso peso specifico di qualsiasi altra gara del campionato.

Gli allenatori, Tore Mereu e Alberto Piras (ex di turno), sanno che questo è un match che si gioca per il popolo e va affrontato con tutta la determinazione possibile. Grinta e carattere, quindi, prima di ogni altra cosa. Anche se sono consapevoli che i derby che restano sono quelli che vinci. Quelli che pareggi non si ricordano e quelli che perdi si dimenticano. In fondo la rivalità tra i due centri va anche oltre la semplice partita di calcio. Questione di campanile, che esiste. Eccome.

Alla vigilia derby d’Ogliastra, che si giocherà oggi pomeriggio al Fra Locci e a cui il Lanusei arriva da terzo in classifica con 8 punti (2 in più del Tortolì), hanno parlato i due capitani. «È una sfida importante, che ognuno vuole giocare. È molto attesa da tutti, soprattutto dai tifosi che per noi possono essere l’arma in più», spiega Federico Serra, bandiera del Tortolì, «non è una gara che ha bisogno di essere preparare mentalmente perché si prepara da sola. Però è giusto ricordare che vale sempre 3 punti e il nostro obiettivo resta la salvezza. Uscire con un buon risultato può dare una spinta positiva per il prosieguo del campionato».

Il concetto su cosa sia il derby lo ha espresso in modo chiaro e netto Federico Caredda, leader del Lanusei: «È una partita diversa dalle altre. Da lanuseino e capitano è una sfida che non vorrei mai saltare neanche da acciaccato, a costo di fare i salti mortali. Per me è una partita particolare perché l’ho disputata anche con l’altra maglia, due anni fa, e nel Tortolì ho tanti amici. Ma scendere in campo con quella del mio paese mi dà una marcia in più».

