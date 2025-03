Il derby sorride al Tempio  

Tempio 2

calangianus 1

Tempio (4-4-2) : Russo, Malesa, Arca, Pinna, Garau, Gomez, Zirolia (34’ st Sanna), Carboni (22’ st Aiana), Lemiechevsky, Roccuzzo (22’ st Solinas), Bulla (42’ st Schinnea). In panchina Amoroso, Sabino, Sakho, Thiam, Donati. Allenatore Giorico.

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, Putzu, Secci, Perez (40’ st Mamia), Ciganha, Dombrovoschi, La Valle, Demurtas, Saiu (37’ st Casula), Ruiz Sanchez, Tusacciu (29’ st Sambiagio). In panchina Yombi, Marrazzo, Serra, Asara, Bamba, Delogu. Allenatore Marini.

Arbitro : Rosanna Barabino di Sassari.

Reti : pt 8’ Saiu, 40’ Lemiechevsky; st 28’ Lemiechevsky.

Note : espulsi Orecchioni , allenatore in seconda del Tempio, e Marini, tecnico del Calangianus. Ammoniti Demurtas, La Valle, Ciganha, Aiana.

TEMPIO. Tempio e Calangianus si presentavano alla sfida senza aver certamente smarrito la diritta via: la classifica parlava chiaro. Semmai era la “selva oscura” rappresentata dal derby gallurese a incutere un po’ di paura, specie ai padroni di casa, per l’imprevedibilità di certe sfide e vista la tradizione degli ultimi anni non favorevole ai galletti. Ma in un piovigginoso pomeriggio è stato Bruno Lemiechevsky Meles a rompere l’incantesimo con una doppietta utile a regalare ai suoi un successo che, in attesa del recupero del Barisardo con il Monastir (mercoledì si disputeranno i secondi 45’), conferma Arca e compagni al secondo posto a - 5 dal Budoni.

La cronaca

All’8’ nella prima vera azione pericolosa il Calangianus passa: sul lancio dalle retrovie Saiu riceve la palla fuori area e lascia partire un gran tiro che non dà scampo a Russo. Dopo un breve periodo di smarrimento i padroni di casa reagiscono e in due occasioni, al 25’ con Malesa e al 37’ con Bulla, è il palo a negare il gol. In precedenza il portiere del Calangianus è bravo a intercettare i tiri di Malesa e Lemiechevsky. Al 40’ il pari: sul corner di Carboni sponda di testa di Garau e sempre di testa Lemiechevsky realizza. Nella ripresa dopo un paio di tentativi per parte al 28’ giunge il gol partita: Lemiechevsky dal limite dell’area realizza con un bel fendente. Le successive schermaglie sono senza esito. Il triplice fischio dell’arbitra Barabino, che ha diretto con personalità ben coadiuvata dagli assistenti, fa esplodere la gioia del “Manconi”.

