Il derby sorride al Cus 

Cus Cagliari 3

Pol. Sarroch 1

Cus Cagliari : Piludu (L), Galdenzi 5, Ciardo 3, Menicali 12, Marinelli 11, Busch, Rascato, Zivojinovic, El Moudden (L), Gozzo 17, Biasotto 25. N.e. Chialà. All. Simeon.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 20, Curridori, Leccis 4, Lusetti, Pilotto 8, Mocci (L), Giuaffreda (L), Chiapello 14, Nasari 12, Romoli 1, Pisu 1. N.e. Rossi, Scarpi. All. Camperi.

Parziali : 22-25, 25-18, 25-23, 25-21

Un derby appassiona, diverte, suscita entusiasmo. Un’esperienza vissuta dai settecento spettatori che presenti al Pala Pirastu. Ma c’è sempre una squadra che pur giocando bene si diverte meno di tutti. È la Sarlux Sarroch che per la seconda volta in stagione concede il via libera al Cus Cagliari, che riemerge dopo due sconfitte consecutive. Ora le due squadre sono appaiate a quindici punti, con il Sarroch quinto per il miglior quoziente set a parità di vittorie.

«Perso il primo set ho continuato a crederci, il nostro gioco si incastra con quello del Sarroch», è il commento del coach del Cus Lorenzo Simeon. «Non c’è un qualcosa che non ha funzionato, è che loro sono stati più bravi», così Marco Camperi coach della Sarlux. A cercare forzatamente due protagonisti, si trovano nel palleggiatore Ciardo, che offriva cioccolatini da scartare a uno scatenato Biasotto che colpiva ovunque fosse e in qualunque modo.

Se nel primo set le percentuali d’attacco erano esagerate, con il sessanta per cento il Cus e addirittura il sessantotto per Sarroch. Nel secondo set la percentuale del Cus sale ancora, mentre crolla quella del Sarroch (ventiquattro per cento). Ma non saranno questi numeri a decidere la partita. Nel terzo Sarroch allunga per primo (10-8) con un muro di Chiapello, il Cus sorpassa e resta avanti. Sul 24-23 Dimitrov fa il punto ma nell’attacco dalla seconda pesta la linea dei tre metri, il set è dei rossoblù.

Nel quarto il testa a testa prelude al tie break, Sarroch resta avanti sino al 16-15, le battute sbagliate (“centimetri, ma comunque fuori” dirà Camperi) tengono a ruota gli avversari che ripassano avanti e, all’ultima curva ci pensa ancora Biasotto. Sul 23-21 ace, e altra battuta che manda in crisi Sarroch, poi Ciardo alza per Biasotto che trova il muro e out. Si torna in campo l’11 gennaio.

