Il derby sardo sorride al Quartu 

Il primo derby sardo della stagione di Serie B sorride al Quartu. I biancorossi si sono imposti 4-2 sul campo della San Sebastiano Ussana nella quarta giornata del girone E.

Sono gli ospiti a portarsi per primi in vantaggio con Murroni sul finale di primo tempo. A inizio ripresa la San Sebastiano ribalta il punteggio con Mura e Curreli. A 5’ dalla fine Diana sceglie di giocarsi la carta del portiere di movimento per pareggiare. Per contrastare la mossa Calabretta risponde schierando a sua volta il portiere di movimento, ma è un’arma a doppio taglio. Il Quartu infatti segna con Coni il 2-2 approfittando della porta sguarnita dei padroni di casa. L’Ussana insiste con il power play ma sono ancora gli ospiti a punire con Cau e nuovamente Coni per il definitivo 4-2 che consegna i tre punti ai quartesi.

Per le altre sarde di B è stato un sabato amaro. Nello stesso girone E l’Elmas perde 4-3 in casa contro il Club Sport Roma. Ai gialloneri non bastano la doppietta di Scano e la rete di Meloni. Nel girone A prima sconfitta in campionato per il Monastir, che cade 6-2 sul campo del Real Sesto nonostante i gol di Cucca e Santoni. Trasferta senza punti anche per l’Alghero, battuto 7-2 dal Real Five Rho. Di Moreria e Becca le uniche due marcature algheresi. La Jasnagora va ko 5-2 in casa con il Cardano ‘91 facendosi rimontare a inizio ripresa dopo aver chiuso il primo tempo avanti 2-1 grazie ai gol di Tommaso e Alessio Lintas.

RIPRODUZIONE RISERVATA