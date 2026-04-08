Il derby ridà speranza all’Esperia 

Esperia Cagliari 83

Sennori 70

Confelici Carni CA : Porcu, N. Manca, Cabriolu 4, Giordano 18, Potì 19, Frattoni 12, Thiam 8, Picciau, Locci 14, Pili 5, Morgillo 3. Allenatore F. Manca

Klass Sennori : Cordedda 7, Biolchini 5, Puggioni ne, Sanna 12, Nwokoye 14, Merella 3, Cabras 12, Tola 5, Pisano, Hubalek 12, Biolchini 5. Allenatore Longano

Parziali : 23-21; 50-35; 65-51



Risposta pronta nel momento più delicato. L’Esperia Cagliari ritrova certezze e lo fa nel derby, superando con autorità la Klass Sennori al PalaPirastu (83-70) nel 27° turno di Serie B Interregionale. Una vittoria netta, costruita con pazienza dopo un avvio equilibrato e indirizzata già nel secondo quarto, quando i rossoblù hanno piazzato il break decisivo (27-14).

I due punti consentono alla squadra di coach Federico Manca di avvicinarsi all’obiettivo playoff alla vigilia di un’altra sfida (sulla carta) non proibitiva come quella di Caiazzo. Sennori, invece, resta in piena bagarre, con la salvezza che passerà dagli ultimi tre turni.

Tra le note più positive, in casa rossoblù, la miglior versione stagionale di Giordano, autore di 18 punti con 5/10 dall’arco e alcuni sprazzi di talento assoluto. Da segnalare anche il clima sugli spalti: circa 1500 spettatori hanno accompagnato la sfida in un contesto corretto, con applausi e incoraggiamenti reciproci tra le tifoserie.

Cenni di cronaca

Parte meglio la Klass, che difende con energia e trova subito ritmo offensivo: il 2-9 iniziale porta la firma di Sanna, caldo dall’arco. L’Esperia impiega qualche minuto a carburare, poi si affida a Potì per rientrare e mettere la testa avanti (21-17). Sennori non si disunisce e resta a contatto, ma è ancora Potì a chiudere il primo quarto con il canestro del +2.

Nel secondo periodo i rossoblù cambiano passo. L’intensità difensiva sale, le linee di passaggio si chiudono e l’attacco trova maggiore fluidità. La zona proposta da Longano viene punita dalla tripla di Locci, mentre Giordano trova ritmo e fiducia dall’arco: due bombe consecutive valgono il +15 all’intervallo e danno una chiara direzione alla gara.

Nella ripresa l’Esperia accelera ancora (parziale di 9-0) e tocca il massimo vantaggio sul +22, con Frattoni che si esalta in transizione. Sembra il colpo del ko, ma Sennori reagisce con orgoglio: la pressione a tutto campo e alcuni accorgimenti difensivi permettono ai romangini di dimezzare pian piano lo svantaggio. La tripla dall’angolo di Cabriolu, però, restituisce ossigeno ai cagliaritani e fissa il punteggio sul 65-51 al 30’.

Nell’ultimo quarto la Klass tenta un ultimo rientro, ma l’Esperia gestisce con lucidità. Giordano si prende le responsabilità nei possessi chiave e respinge ogni tentativo di rimonta, permettendo ai rossoblù di amministrare senza affanni nel finale. Il derby si chiude sul 83-70, tra gli applausi del PalaPirastu.



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