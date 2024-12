Il derby ricarica la Virtus 

Virtus Cagliari 59

San Salvatore S. 49

Sardegna Marmi Cagliari : Naczk 14, Cadoni, Trozzola 12, Pellegrini Bettoli, El Habbab 20, Peric 8, Valtcheva 5, Vargiu, Gallus ne, Pasolini ne, Podda, Anedda ne. Allenatore Staico

Nuova Icom Selargius : Mura 3, Berrad 18, Favre 4, Thiam 11, Ceccarelli 10, Madeddu, Ingenito 3, Pinna, Valenti ne, Lapa ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali : 20-16; 32-29; 45-40



Quaranta minuti tesi e in buona parte equilibrati, nei quali gli errori evitabili hanno superato di gran lunga le prodezze tecniche. Alla fine, però, la Sardegna Marmi Cagliari si è mostrata più continua (soprattutto in difesa) e ha portato a casa il derby prenatalizio contro la Nuova Icom Selargius andato in scena ieri al PalaRestivo (59-49).

Sesta vittoria su 6 gare davanti al pubblico amico per le virtussine, che tornano a sorridere dopo le due battute d’arresto rimediate a Empoli e La Spezia guidate da El Habbab, spietata ex con 20 punti a referto. Troppo imprecise, invece, le giallonere, tradite dalla giornata no di Favre e Ceccarelli.

Cronaca

Tanta intensità fin dalle prime battute: El Habbab inaugura le danze per la Virtus segnando i primi 11 punti, ma il San Salvatore risponde colpo su colpo affidandosi a una Berrad altrettanto ispirata. L’equilibrio la fa da padrone, poi un paio di buone soluzioni consentono alle padrone di casa di trovare il +4 al 10’ (20-16).

Col passare dei minuti gli attacchi si placano e salgono in cattedra le difese: la Sardegna Marmi prova più volte a piazzare l’allungo, ma la Nuova Icom trova sempre le risorse per tenersi in scia, e a metà partita riesce a rosicchiare un punticino (32-29).

Al rientro in campo le selargine sorpassano per la prima volta con una tripla di Mura e un appoggio di Thiam (38-36). La solita El Habbab, però, permette alla Sardegna Marmi di capovolgere prontamente l’inerzia con un break di 7-2. La carica agonistica si tramuta spesso in frenesia e fioccano gli errori, sia da una parte che dall’altra. Ma al 30’ lo spunto giusto è ancora della Virtus, che allunga sul +5 (45-40). Nell’ultimo quarto le biancoblù danno la spallata decisiva con la tripla di Valtcheva che vale il +8. La reazione della Nuova Icom è furiosa ma disordinata e non frutta dividendi. Merito anche di Cadoni e compagne, che concedono pochissimo e difendono il vantaggio fino alla sirena.



