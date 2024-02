Il derby rianima il Lanusei 

Lanusei 4

Tortolì 2

Lanusei (4-4-1-1) : Doumbouya, Makangu, Caroccia, Gudino, Pugliese; Ferrareis, Franceschi, Ridolfi (32’ st Maki), Ferrer (25’ st Prieto); Pacheco; Fink. In panchina Banor, Costarella, Pisano, G. Melis. Allenatore Muggianu (Giordano squalificato).

Tortolì (4-2-3-1) : Falconetti, E. Loi (43’ st Mameli), Orrù, Dessolis, Contu; F. Serra, Pili; Cocco, Boi (36’ st Lotto), Deiana (25’ st Agus); Vincis. In panchina Caputo, Ferreli, R. Loi, Fanni, Farci, Lobina. Allenatore Salerno.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel primo tempo, 16’ Fink, 19’ Boi, 25’ Ferrareis; nella ripresa, 2’ Cocco, 10’ Ferrer, 17’ (r) Caroccia.

Note : espulso Pili; ammoniti Ferrer, Cocco, Franceschi, Vincis, Ferrareis, Farci, Banor, Falconetti, Gudino, Boi, Agus; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 300.

Lanusei. Tutto secondo copione. Gol a grappoli, un espulso e undici ammoniti. Il derby d’Ogliastra non è mai una partita qualunque: lo vince il Lanusei, che piega 4-2 gli eterni rivali del Tortolì.

Primo tempo

Il leggero dominio territoriale produce i suoi effetti al 16’ quando Fink, a pochi metri da Falconetti, gira in rete di testa un assist proveniente dalla corsia destra. Duecento secondi dopo è rigore per il Tortolì (fallo di Caroccia su Federico Serra): dal dischetto Boi centra il palo, ma la palla gli ripiomba tra i piedi e lui è lesto a ribattere a rete per l’1-1. Minuto 25’: Ferrareis raccoglie una palla bassa e la gira verso la porta, Falconetti respinge ma sempre sul numero 5 del Lanusei che la spinge dentro.

La ripresa

Passano 100 secondi dall’avvio del secondo tempo. Imbucata per Cocco che con un tacco orientato ubriaca il diretto avversario e, poi, silura Doumbouya con un tiro sul primo palo. Al 10’ clamorosa ingenuità di Contu: su uno spiovente che arriva da sinistra il laterale del Tortolì appoggia di petto a Falconetti senza accorgersi della presenza di Ferrer, abile a sfruttare l’occasione per il 3-2. Al 17’ Fink sorprende la retroguardia del Tortolì e va in fuga verso la porta. Falconetti lo stende, è rigore: Caroccia trasforma col cucchiaio. È notte fonda per il Tortolì che, al 22’, resta in dieci: l’ex Pili incassa la seconda ammonizione e va in anticipo sotto la doccia.

