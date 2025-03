IL DERBY ORISTANESE SORRIDE AL TERRALBA ARBOREA, un POMERIGGIO DA DIMENTICARE 

Terralba 2

Arborea 0

Terralba F. Bellu (4-4-2) : A. Orrù, L. Orrù, Ciarniello, Corda, Uliana, Poddesu, Pitzalis (34’ st Tronu), Soddu, La Macchia, Porru, Lasi. In panchina Cabasino, Enna, Onnis, Foddis, Grussu, Sanna, Atzori, Piras. Allenatore Porcu.

Arborea (4-2-3-1) : Ullasci, Sperandio (12’ st Paz), Sabatel, Cicu (12’ st Cirlini), Bustamante, Popescu, Pibiri, Angioni (29’ st Cillano), Serpi (22’ st Capraro), P. Atzeni (29’ st Mascia), M. Atzeni. In panchina Petucco, Oliva, Sitzia, Tugulu. Allenatore Battolu.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : 20’ pt Pitzalis, 25’ st Ciarniello (r).

Note : ammoniti Soddu, La Macchia, Ullasci, Sabatel, Cicu, Angioni, Cillano e Serpi. Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 250.

terralba. Il Terralba F. Bellu si impone, con un gol per tempo, nel derby contro l’Arborea per 2-0. Partita disturbata dal vento che soffia sul Comunale “Remigio Corda” e che compromette le trame delle due squadre.

La cronaca parte con una punizione velenosa di Porru al 5’ che attraversa l’area di rigore, Ullasci ribatte. Al 20’ il vantaggio terralbese è di Pitzalis che si lancia in profondità su una “spizzata” di testa di Corda e di destro batte con freddezza l’estremo difensore ospite. Al 26’ la reazione dell’Arborea è con Sabatel che cerca la conclusione dal cuore dell’area, trovando la deviazione in corner di un difensore di casa. Al 45’ è ancora una volta Pitzalis a involarsi sulla destra verso la porta avversaria, il suo potente destro si stampa sul palo, sulla ribattuta Corda ribadisce in rete ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

Nella ripresa, al 25’, il raddoppio: contatto ospite tra Angioni e Poddesu che l’arbitro punisce con il rigore. Dagli 11 metri Ciarniello non sbaglia. Nel finale l’undici allenato da Battolu cerca di accorciare le distanze, ma si espone ai contropiedi terralbesi. Così, al 46’, il neoentrato Tronu di pallonetto sfiora il terzo gol. L’ultima occasione è, però, sui piedi di Pibiri, al 52’, ma il suo forte tiro viene respinto da Orrù.

