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19 aprile 2026 alle 00:22

Il derby oristanese è targato Tharros 

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Tharros 4

Arborea 0

Tharros (4-2-3-1) : Grotta, L. Dessì, Enna (38’ st Pisu), Mascia, Orlando (33’ st C. Piras), N. Orrù (29’ st D. Piras), Pitzalis, F. Orrù, Mameli (36’ st Sanna), Lonis, Gianoli (38’ st Palmas). In panchina Petrucci, Spiga, Vacca, Calaresu. Allenatori Frongia e Pinna.

Arborea (4-3-3) : Manzato, Capraro (17’ st Corona), Demuru, Perilli, Szafran (38’ st M. Casu), Sabatel (1’ st Cillano), Pibiri, Orro (12’ st Serpi), Sperandio, M. Atzeni (12’ st A. Casu), Wolhein. In panchina Stevanato, Muntoni, Medaglia, F. Dessì. Allenatore Firinu.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 15’ e 36’ Gianoli; st 31’ Gianoli, 36’ Pitzalis.

Note : ammonito Orro.

Oristano. La Tharros, nell’ultimo impegno casalingo stagionale, saluta i tifosi con una rotonda vittoria nel derby contro l’Arborea (4-0). Grande protagonista Marco Gianoli, 18 anni, autore di una tripletta. Al 15’ apre il conto con un bel destro dal limite che termina all’angolino. Al 36’, su preciso assist di Lonis, controlla appena dentro l’area e di destro mette alle spalle di Manzato. Nella ripresa il terzo gol, al 31’, dopo aver recupero palla ed essersi involato a rete. Chiude i conti Pitzalis al 36’ dopo un’azione personale iniziata dalla fascia sinistra e conclusa con un forte tiro dopo aver superato un avversario.

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