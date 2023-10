Il derby ogliastrino va al Tortolì: il Lanusei capitola 

Tortolì 2

Lanusei 1

Tortolì (4-3-1-2) : Falconetti, Agus (37’ st Cocco), Orrù, Loi, Contu; F. Serra, Mameli, Caredda; Pili; Boi (43’ st Lotto), Bonicelli (25’ st Deiana). In panchina Scalvenzi, C. Lai, M. Serra, Porceddu, Lobina, M. Lai. Allenatore Corda (Salerno squalificato).

Lanusei (4-3-3): Ba, Ebongue, Soumahoro, Makangu, Pugliese; Ferrareis, Nicol (1’ st Batantou), Baraye; Prieto (20’ pt Kangudia), Ferrer, Parisi. In panchina Usai, Costarella, Fofana, Seco. Allenatore Giordano.

Arbitro : Ruiu di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 1’ Pili, 24’ F. Serra; nella ripresa, 16’ Parisi.

Note : espulsi Ferrer, Loi; ammoniti Makangu, Loi, Deiana, Corda; recupero 2’ pt-6’ st; spettatori 600.

Tortolì. Il derby d’Ogliastra è del Tortolì. Battuti (2-1) gli eterni rivali del Lanusei, che lottano fino alla fine ma trovano in Falconetti un ostacolo insuperabile.

Inizio scoppiettante

L’orologio fa in tempo a completare il primo giro e il Tortolì è già in vantaggio. Agus insiste verso la linea di fondo, salta un avversario, imbecca l’ex di turno Pili all’altezza del primo palo: il 20 rossoblù gira d’interno destro e fulmina Ba sull’angolo più lontano. Il Tortolì mantiene costante il pallino del gioco e, al 24’, raddoppia con Federico Serra, abile in una girata a mezz’altezza, da posizione defilata, che non lascia scampo a Ba. Al 41’ risponde il Lanusei, al primo tiro in porta con Kangduia: Bonicelli risponde presente.

La ripresa

All’intervallo Giordano dà la scossa ai suoi. Gli effetti si materializzano al 16’ quando Parisi accorcia con un fendente basso e angolato. Passano due minuti e Falconetti compie tre miracoli in rapida sequenza, l’ultimo su Kangudia. Alla mezzora ospiti in 10: secondo giallo per Ferrer, che protestava per un presunto fallo di mano in area rossoblù. Il Lanusei assedia i padroni di casa, Falconetti è costretto agli straordinari. Anche Loi (40’) raggiunge anzitempo la doccia, ma il risultato non cambia più.

