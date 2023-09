«Il derby non si gioca, si vince» 

Olbia. A pochi giorni dal derby con la Torres, primo della stagione, in programma sabato al “Nespoli” (ore 20.45), a Olbia l’adrenalina è già a palla. E di pari passo emergono aspettative e ricordi.

Parola di dirigente

«Finora l’Olbia mi è piaciuta molto, il che mi rende fiducioso in vista della partita», esordisce Libero Balata, storico dirigente e tifosissimo dei bianchi. «Rispetto all’anno scorso l’ho vista molto trasformata e ben messa in campo, tranquilla, determinata, sia in casa col Cesena che fuori con la Vis Pesaro: merito di Leandro Greco, abbiamo trovato un bravo allenatore», aggiunge il commercialista olbiese in vista del match della 3ª giornata di Serie C, che vedrà sfidarsi due formazioni a punteggio pieno. «Ma la Torres non mi ha impressionato: se Diakite è da guardare a vista, i sassaresi sono meno squadra». Dunque, il ricordo: «In ufficio ho la foto della curva nell’anno in cui affrontammo la Torres da primi in classifica e dello striscione esposto nell’occasione: “Vi guardiamo dall’alto”. Incassammo 70 milioni di lire, ma non rammento la stagione: Francesco Sotgiu, che è la memoria storica dell’Olbia, lo sa».

L’ex presidente

Parola, quindi, all’altro ex presidente. «Era il 10 ottobre 1993, 5ª giornata del campionato di C2: venivamo da quattro successi di fila e vincemmo pure il derby 1-0 con gol di Emanuele Frattin. E così al ritorno: 1-0 con rete di Checco Comiti», interviene Sotgiu. «A Olbia abbiamo vissuto tanti bei derby, indimenticabile quello deciso dal grande Michele Moro nella stagione ‘69/’70. Ma pure il successo nella sfida playoff del 2016, firmato a Sassari da Giuseppe Mastinu: peccato che ora giochi con loro», dice ancora l’ex dirigente. «Innegabilmente, come organico la Torres è messa meglio, ma noi stiamo giocando bene. E se non la dovesse risolverla Daniele Ragatzu», conclude Sotgiu, «la sorpresa potrebbe arrivare da qualche giovane come Thomas Scapin».

Il bomber

A proposito di attaccanti, come non interpellare la punta più prolifica della storia dell’Olbia. «Di gol con la maglia bianca ne ho segnati 100», sottolinea Gianluca Siazzu. «Nei derby non ricordo, ma ho ben impresso in mente quello che mi sono mangiato una volta, al 92’: finì 0-0, non ci dormii la notte». Poi, il bomber di Torpé, classe 1975, suona la carica: «Il derby non si gioca: si vince».

Il trequartista

Concetto che sottoscrive Alessandro Volpe. «I derby che ho giocato, prima sotto la gestione Mauro Putzu, poi con Franco Rusconi presidente, sono stati molto intensi: il derby è sempre il derby», rimarca l’ex trequartista dell’Olbia, che da Roma, la sua città, continua a seguire le vicende dei galluresi. «Anche perché sono rimasto in contatto con Luca La Rosa, al quale, in maniera scaramantica, mando un messaggio a ogni partita», svela. «Derby del cuore? Quello vinto 2-0 in casa con doppietta di Vincenzo Palumbo, datato 2008: riscattò la sconfitta dell’andata e ci rilanciò in classifica davanti a loro. Quel derby ebbe un valore incredibile, e auguro ai tifosi dell'Olbia di vivere quelle stesse emozioni sabato».

