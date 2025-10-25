Il derby è di Palau Vega, tris servito 

La Capo d’Orso Palau si prende il derby con la Pan Alfieri. Al Pala Coni, nella terza giornata della B1 femminile di volley, le “orsette” si impongono 3-0 (23-25, 22-25, 25-27): i parziali raccontano una partita intensa in cui entrambe le squadre sanno soffrire ed entusiasmare. Palau recupera l’alzatrice Michelini (5 punti) e il suo esordio in campionato diventa un toccasana per Partenio (17), Martinato (14) e Rossi (10) che colpiscono ovunque si trovino. Infortuni ancora fatali per la squadra di Loi, che prova a rimediare ancora grazie alla duttilità di Orro e all’impiego della giovane libero Vinci. Due set sul filo di lana, nel terzo, sul 9-1, sembra fatta per Palau. L’Alfieri, spinto da Tesanovic (19 punti) e Anello (10), riprende la partita (18-18) e fallisce il set point. La chiude Partenio che cerca e trova le mani “out” del muro.

Serie B maschile

La Vega Volley scopre quanto è dura e imprevedibile la serie B ma esce indenne e vittoriosa 3-2 dalla battaglia con Pozzuoli (25-15, 25-21, 19-25, 22-25, 21-19). Vinti i primi due set, la squadra di Locci parte bene nei due successivi ma accusa qualche distrazione. Pozzuoli è squadra esperta, lo dimostra nel tie break. La Vega vede il traguardo (11-7) ma viene ripresa e superata (12-13). Con uno scatto d’orgoglio si riporta avanti, sul 14-13 e al settimo match point vince la partita.

Serie B2 femminile

La Phi Volley La Maddalena vince 3-0 a Porto Torres il derby con il Quadrifoglio (19-25, 21-25, 10-21). Terza sconfitta per la Smeralda Ossi, che perde in casa per 3-0 (15-25, 22-25, 17-25) dal Volley Roma.

