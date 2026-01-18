VaiOnline
Serie B.
19 gennaio 2026 alle 00:24

Il derby è dell’Elmas: 7-3 sull’Ussana 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gol e spettacolo nel derby tra Elmas e San Sebastiano Ussana del girone A di Serie B. Gli ospiti partono forte segnando due reti con Deiana e Saddi, ma l’Elmas reagisce con orgoglio: Idda sale in cattedra realizzando un poker e guidando la squadra alla vittoria. Aramu (doppietta) costruisce le giocate decisive, mentre il portiere Cossu chiude in bellezza con un gol in power play. Il 7-3 finale consolida la seconda posizione dei gialloneri e conferma il carattere della squadra di Mario Mura.

Non sorride il Monastir, travolto 11-5 dal Levante Futsal. I biancoblù avevano aperto le marcature con Podda e trovato poi altri gol con Pala, Piredda e Serra, ma i liguri impongono il loro ritmo e dilagano, lasciando agli ospiti il compito di riflettere sulle lacune difensive e di ripartire con più solidità.

Nel girone E, giornata amara per il Città di Cagliari, sconfitto 6-1 dal Real Castel Fontana. I rossoblù segnano solo con Cucca e devono affrontare la sconfitta con umiltà. Anche il Villaspeciosa perde 7-3 a Ciampino contro la Real Ciampino Accademy, in un match difficile che mette in evidenza le sfide di trasferta.

Questa giornata di Serie B conferma l’Elmas come protagonista assoluta tra le sarde, capace di trasformare un avvio complicato in una vittoria netta, mentre Città di Cagliari, Villaspeciosa e Monastir devono ancora trovare continuità e reattività. Il campionato è lungo e la sfida è aperta: rialzarsi sarà fondamentale per restare in corsa per gli obbiettivi stagionali. (lu. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 