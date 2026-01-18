Il derby è dell’Elmas: 7-3 sull’Ussana 

Gol e spettacolo nel derby tra Elmas e San Sebastiano Ussana del girone A di Serie B. Gli ospiti partono forte segnando due reti con Deiana e Saddi, ma l’Elmas reagisce con orgoglio: Idda sale in cattedra realizzando un poker e guidando la squadra alla vittoria. Aramu (doppietta) costruisce le giocate decisive, mentre il portiere Cossu chiude in bellezza con un gol in power play. Il 7-3 finale consolida la seconda posizione dei gialloneri e conferma il carattere della squadra di Mario Mura.

Non sorride il Monastir, travolto 11-5 dal Levante Futsal. I biancoblù avevano aperto le marcature con Podda e trovato poi altri gol con Pala, Piredda e Serra, ma i liguri impongono il loro ritmo e dilagano, lasciando agli ospiti il compito di riflettere sulle lacune difensive e di ripartire con più solidità.

Nel girone E, giornata amara per il Città di Cagliari, sconfitto 6-1 dal Real Castel Fontana. I rossoblù segnano solo con Cucca e devono affrontare la sconfitta con umiltà. Anche il Villaspeciosa perde 7-3 a Ciampino contro la Real Ciampino Accademy, in un match difficile che mette in evidenza le sfide di trasferta.

Questa giornata di Serie B conferma l’Elmas come protagonista assoluta tra le sarde, capace di trasformare un avvio complicato in una vittoria netta, mentre Città di Cagliari, Villaspeciosa e Monastir devono ancora trovare continuità e reattività. Il campionato è lungo e la sfida è aperta: rialzarsi sarà fondamentale per restare in corsa per gli obbiettivi stagionali. (lu. b.)

