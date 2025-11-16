VaiOnline
il derby è dell’atletico 

Un gol per tempo condanna il Cus Cagliari alla sconfitta 

Atletico Cagliari 2

Cus Cagliari 0

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Pani; Aime (14’ st Porcu), Littera, Marongiu, Lintas (40’ st Morello); Sanna, Poddighe (30’ st Caddeo); Cuccu, Vacca, Pinna (26’ st Virdis); Saba (13’ st Balloi). In panchina Polidetti, Fadda, Mantega, Montisci. Allenatore Saba.

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu; Fanni (1’ st Simoni), Biondi, Carboni, Prefumo; Baldussi (15’ st Perra), Puddu, A. Salaris; Porcedda (21’ st Ferru), Camba, Tumatis (27’ st Siddu). In panchina Renna, Loddo, Pruner, Flores, V. Salaris. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Arru di Sassari.

Reti : pt 16’ Saba; st 16’ Vacca.

Note : ammoniti Fanni, Aime, Sanna, Camba, Puddu. Recupero 1’ pt- 4’ st.

Al Brugnera l’Atletico batte 2-0 il Cus nel derby cagliaritano. Per i padroni di casa è il primo successo sul proprio campo. Al 3’ occasione per gli ospiti con Camba che calcia debole un pallonetto: Pani blocca. Al 16’ i padroni di casa passano: Cuccu scappa sulla destra e serve al centro per Saba che insacca di destro dal limite dell’area piccola. Al 38’ gli ospiti reagiscono con un tiro da fuori di Baldussi ma Pani è pronto.

La ripresa

In avvio di ripresa continuano ad attaccare i padroni di casa. Al 9’ Vacca lancia Pinna che calcia di destro da fuori senza impensierire il portiere. Al 15’ Sanna serve ancora Pinna che tira da posizione defilata, il portiere alza sopra la traversa. Al 16’ il raddoppio: Pinna va dalla bandierina, la palla finisce al centro e dopo una respinta Vacca insacca di destro in area.

Reazione inutile

Gli universitari provano a scuotersi con una punizione di Camba dal limite ma Pani respinge. Al 37’ Siddu colpisce di testa su cross di Carboni ma non riesce ad angolare. Nel finale Prefumo costringe due volte Pani alla respinta su calcio piazzato.

