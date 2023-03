Il derby è della Lazio 

Lazio 1

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro (44' st Basic), Felipe Anderson, Zaccagni (36' st Cancellieri). In panchina Maximiano, Adamonis, Magro, Patric, Gila, Radu, Lazzari, Lu. Pellegrini, Floriani Mussolini, Fares, Marcos Antonio, Romero, Immobile. Allenatore Sarri.

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibañez, Zalewski, Cristante, Wijnaldum (22' st Matic), Spinazzola, Dybala (1' st Llorente, 33' st El Shaarawy), Lo. Pellegrini (39' st Solbakken), Belotti (22' st Abraham). Svilar, Boer, Celik, Camara, Bove, Tahirovic, Volpato. Allenatore Foti (Mourinho squalificato).

Arbitro : Massa di Imperia.

Rete : nel st 20' Zaccagni.

Note : angoli 5-2 per la Lazio. Recupero: 3' e 6'. Espulsi: Ibañez al 32' pt per doppia ammonizione. Cristante e Marusic dopo il fischio finale. Espulsi dalle panchine Ianni (staff Lazio) e Nuno Santos (Roma). Ammoniti: Luis Alberto, Romagnoli, Cristante, Mancini, Cancellieri, Basic per gioco falloso.

Roma. Un derby della Capitale annunciato in tono minore, segnato dal gioco duro e dall'estremo nervosismo anche a gioco terminato (e non sono mancati scontri all'esterno dello stadio tra polizia e tifosi), premia la Lazio che bissa la vittoria dell'andata, anche nel punteggio di 1-0, favorita dall'ora giocata con un uomo in più per l'espulsione di Ibanez nel primo tempo. La gara conferma gli attuali limiti delle due squadre, che nonostante tutto si trovano a giocarsi un posto per la Champions. I tre punti presi da Sarri grazie alla bella rete di Zaccagni sono un bel bottino in questa caccia e il secondo posto una botta di fiducia dopo l’eliminazione in Conference League, mentre la Roma accusa il secondo ko di fila seguito alla vittoria sulla Juventus.

All'Olimpico la qualità si inchina al nervosismo, moltiplicato dopo il secondo giallo a Ibanez, alla mezz'ora. E i cartellini rossi alla fine saranno cinque, due a componenti delle panchine rivali nel finale del primo tempo. Il rosso a Ibanez cambia gli equilibri e alza a livelli pericolosi la tensione. Il tutto sfocia in una clamorosa rissa tra le due panchine, la superiorità numerica concede alla Lazio ancor più possesso palla. Nella ripresa non trova varchi nella difesa giallorossa, finchè al 20' Felipe Anderson lancia in profondità Zaccagni, che batte Rui Patricio. Il vantaggio sembra durare poco, Casale in mischia infila il pallone nella sua porta, ma il possibile 1-1 è annullato da un fuorigioco di Smalling.

