il derby è della cos 

Budoni 0

Cos 1

Budoni (4-3-3) : Marano; Colazzilli, Barboza (43’ st Idoyaga), Demoleon, Mauriello; Basualdo, Bammacaro (24’ st D’Amico), Stefanoni (12’ st Marinacci); Spano, Quintero, Lancioni (24’ st Imoh). In panchina Thiam, Iodice, Desiato, Zoppi, De Paola. Allenatore Cerbone.

Cos (4-2-3-1) : Xaxa; Piras (26’ st Cabiddu), Gallo, Satta, Cogotti; Demontis, Ladu; Cossu (20’ st Laconi), Nurchi (33’ st Aloia), Floris (14’ st Cadau); Manca (33’ st Santoro). In panchina Tommasino, Piredda, Aloia, Loi, Bonu, Santoro. Allenatore Carta.

Arbitro : Mazzer di Conegliano.

Rete : nel primo tempo 13’ (r) Ladu.

Note : ammoniti Colazzilli, Barboza, Cossu, Ladu, Demontis; angoli 9-7; recupero 2’pt-5’st.

BUDONI. L’ultimo derby stagionale, quello che poteva essere il crocevia dell’annata, decreta un’amara sconfitta del Budoni. Alla Cos è sufficiente il rigore trasformato da Ladu per fare proprio il bottino e condannare i galluresi al ko e all’ultimo posto in classifica assieme alla Boreale, con la distanza dai playout che aumenta per effetto della vittoria sul campo della capolista Cavese della Nuova Florida, prossima avversaria dei sardi nello scontro diretto da dentro o fuori.

Il Budoni si affida alle corsie esterne occupate da Lancioni a destra e Spano a sinistra creando, soprattutto con quest’ultimo, i maggiori pericoli per la difesa ogliastrina. Piras va in difficoltà con le accelerazioni di Spano, ma sui capovolgimenti di fronte crea superiorità ed è proprio dai suoi piedi che parte il filtrante per Manca che si divora il vantaggio. Una leggerezza della difesa locale in fase di uscita porta al rigore decisivo: Barboza atterra Floris e l’arbitro indica il dischetto, Ladu con freddezza spiazza Marano.

Il Budoni c’è, è vivo, continua a premere sull’out destro e macina angoli. È proprio dalle situazioni da fermo che la squadra di Cerbone ha le migliori occasioni, come al 18’ con l’interessante cross di Basualdo che attraversa l’area e giunge a Spano il quale, ben appostato sul secondo palo, apre troppo il piatto e manda sul fondo. Alla mezz’ora altro tiro dalla bandierina, questa volta è Quintero a spedire la sfera sopra la traversa. Nella ripresa i padroni di casa continuano a spingere. Al 5’ Demoleon stacca più in alto di tutti trovando però Piras che salva sulla linea. Mister Carta tenta di arginare l’offensiva di Spano inserendo nella sua zona l’esperto Cadau. Il cambio sembra funzionare, il Budoni non riesce a ripartire e la Cos prova l’affondo con Manca, il cui tiro è deviato in calcio d’angolo. Nel finale i padroni di casa si giocano il tutto per tutto ma Gallo e compagni fanno buona guardia e custodiscono il vantaggio acquisito all’alba dell’incontro.

