Il derby è del Carbonia  

Carbonia 1

Iglesias 0

Carbonia (4-4-2) : Idrissi, Fabio Mastino, Andrea Mastino, Orrù (39’ st Fidanza), Isaia, Hundt, Monteiro, Prieto, Dore, Mancini (20’ st Agostinelli), Muscas. In panchina Kirby, Dakik, Deluna, Lambroni, Sartini, Pintus. Allenatore Mingioni.

Iglesias (4-4-2) : Guddo, Atzeni, Zedda, Bringas, Cassini, Raponi, Cruz (30’ pt Espada), Fadda (40’ pt Doneddu), Suella, Illario, Sariang. In panchina Bigotti, Todde, Filippi, Sirigu, Bratzu. Allenatore Marongiu.

Arbitro : Zilani di Trieste.

Rete : nel primo tempo 2’ Muscas.

Note : ammoniti Hundt, F. Mastino, Monteiro, Raponi. Recupero 1’ pt-7’ st.

Carbonia. Il derby delle miniere va al Carbonia che supera l’Iglesias, 1-0, con un gol lampo: due giri di lancette e i padroni di casa chiudono subito i conti.

In campo

L’avvio del Carbonia è infatti bruciante, come spesso accade alla squadra di Mingioni: affondo di Monteiro che invita al tiro cross Dore, il quale calcia forte dal limite dell’area piccola, e Muscas in allungo ci crede con convinzione deviando in rete una palla forse destinata fuori. Gioca meglio il Carbonia (pur rimaneggiato per le squalifiche ma con il rientrante Andrea Mastino), l’Iglesias però prende campo e replica con insidie create con tiri centrali: nulla di preoccupante per Idrissi. Al 30’ i biancoblù non gestiscono al meglio una ripartenza potenzialmente molto insidiosa. Al 38’ però Iglesias non “cattivo” come il risultato esigeva: Suella conquista palla su Isaia ma calcia debole. Ripresa non eccelsa, come d’altronde, il primo tempo, e il Carbonia si limita più che altro alla gestione. Nella ripresa si rivede in campo Agostinelli dopo un mese di stop, ed è proprio lui a sfiorare il 2-0. L’Iglesias, già salvo, non ha nulla da chiedere ma non molla sino ai minuti finali.

