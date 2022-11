Il derby è del Carbonia 

Iglesias 1

Carbonia 3

Iglesias (4-4-2) : Toro, Sirigu (23’ st Lepore), M. Mura (37’ st Todde), Piras (39’ st Fadda), Porcu, Mancusi, Kouadio, Illario, Suella (1’ st Doneddu), Fanni, Luciano (6’ st Bigotti). In panchina Biancu, S. Mura, Murtas, Cubadda. Allenatore Marongiu.

Carbonia (4-4-2) : Idrissi, Mastino, Pitzalis (15’ st Prieto), Serra, Hundt, Porru, Cappelli, Mancini (33’ st Pintus), Agostinelli (23’ st Monteiro), Porcheddu (37’ st Dore), Muscas. In panchina Kirby, Orrù, Deluna, Cocco, Sartini. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : nella ripresa, 12’ (r) Agostinelli, 30’ Lepore, 32’ Muscas, 47’ Mastino.

Note : espulso Toro; ammoniti Pitzalis, Piras, Todde.

Iglesias. È il Carbonia a far festa nel sentitissimo derby del Sulcis. Vittoria meritata per la squadra di Mingioni, che ha imposto i propri ritmi e tenuto maggiormente il possesso palla ma è stata anche agevolata da una sciocchezza in avvio di ripresa, sullo 0-0, del portiere iglesiente Toro, che si è fatto espellere (sesto rosso per l’Iglesias in 16 giornate) lasciando i suoi in 10 e concedendo il rigore del vantaggio.

Buio pesto, dunque, per gli iglesienti giunti alla sesta sconfitta consecutiva e ancora in affanno a centrocampo e in attacco (3 gol nelle ultime 8 gare), reparti che saranno puntellati col mercato. La prima palla gol è però dei locali, con Kouadio che al 12’ innesca la gran rovesciata di Fanni smanacciata in angolo da Idrissi. Al 15’ Toro resping e in corner un gran tiro di Porcheddu e si ripete al 36’ murando la scivolata di Agostinelli. Al 45’ ancora brividi per i locali con il colpo di testa di poco a lato di Pitzalis.

La ripresa si apre con 3 occasioni di Agostinelli, Muscas e Porru per il Carbonia (nella prima Toro si salva in corner), che poi beneficia del rosso diretto allo stesso Toro (lieve testata a Serra) e sigla il penalty con Agostinelli. Poco dopo l’ex Monteiro sfiora il 2-0 con un lob. L’Iglesias sembra al tappeto ma un po’ a sorpresa Lepore pareggia di testa su assist di Kouadio. Due minuti dopo però su corner dalla sinistra Muscas svetta di testa e sigla l’1-2. L’Iglesias cerca il pareggio ma Monteiro sfiora l’1-3 che arriva comunque al 47’ grazie alla sgroppata sulla destra di Mastino che entra in area a trafigge Bigotti con un potente diagonale.

