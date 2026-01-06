VaiOnline
Al Comunale.
07 gennaio 2026 alle 00:55

Il derby è affare del Monastir 

I campidanesi battono il Budoni come all’andata e sono vicini ai playoff 

Monastir 1

Budoni 0

Monastir (3-4-3) : Cocco; Jah, Cortinovis, Porru; Pinna, M. Conti, Piro, Piseddu; Gibilterra (9’ st Ardau), Aloia, Leone (46’ st Pisano). In panchina Fusco, Piras, Ferraro, B. Conti, Tuveri, Masia, Collu. Allenatore Angheleddu.

Budoni (4-3-3) : Tirelli; Taiappa, Madero, Farris, Nunez; O. Gomez, Ladu, Schirru (35’ st Krancmanis); Ferrari (24’ st Mihali, 35’ st Mascia), V. Gomez (24’ st Lujabanovič), Santoro. In panchina Budano, Garcia, Yanovskyy, Baltolu, Dessena. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Cornel Pal di Roma 1.

Rete : 25’ st Leone.

Note : ammoniti M. Conti, Leone. Recupero 0’ pt - 5’ st.

MONASTIR. Al Comunale il Monastir torna al successo superando di misura il Budoni nel derby e si avvicina alla zona playoff. Tra i campidanesi da segnalare l’esordio del portiere Oscar Cocco, protagonista nel match.

La gara

Ritmi bassi in avvio di gara: gli ospiti pressano alto per provare a sorprendere gli avversari, mentre i padroni di casa si affidano agli spunti degli esterni. Il primo squillo è del Budoni al 10’ con un sinistro di Ladu da fuori area che sfila di poco a lato. Al 13’ il Monastir risponde con un destro potente da fuori di Leone che termina alto di un soffio. Al 17’ i biancoblù non sfruttano una grande chance con Leone che parte in contropiede ma, arrivato a tu per tu con Tirelli, calcia debole e centrale.

A metà primo tempo la squadra di Cerbone aumenta i giri: al 25’ punizione di Santoro dalla trequarti, respinge la difesa e Cocco blocca il tiro di Schirru. Al 29’ angolo di Ladu, Cocco libera con i pugni e sulla respinta Santoro non trova lo specchio da buona posizione.

Al 32’ Cocco è prodigioso nel deviare in angolo una rovesciata di Ferrari. Al 35’ lo scatenato Santoro crossa per Ferrari che di testa manda a lato.

Secondo tempo

In avvio di ripresa i galluresi tengono alto il pressing senza però creare particolari pericoli. Il Monastir cresce e al 25’ passa in vantaggio grazie a un eurogol: Leone parte dalla sinistra, supera due difensori e fa partire un destro dalla distanza che si insacca sotto l’incrocio. Al 31’ colpo di testa di Farris su punizione battuta dalla sinistra, blocca Cocco.

Al 38’ il Budoni va vicino al pari: Ousman Gomez ci prova di sinistro dalla distanza, la palla sbatte sulla traversa ed esce. Nel finale la squadra di Angheleddu chiude bene gli spazi e mette in cassaforte la vittoria. Per i galluresi si tratta della seconda sconfitta consecutiva.

