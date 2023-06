Il derby di Milano non va in vacanza  

Continua e raddoppia il derby di mercato ormai divenuto rovente tra Inter e Milan. Oltre a quello per Davide Frattesi (senza dimenticare la Juventus) ecco anche l'altra “stracittadina” per Marcus Thuram Junior: quest’ultima l’ha vinta l’Inter che si è aggiudicata l’attaccante, figlio del grande centrale francese Lilian. Uno smacco tremendo per i rossoneri che l’avevano messo come obiettivo primario. Marotta ha lavorato sotto traccia ed è riuscito a convincere il calciatore francese, offrendogli un posto centrale nel nuovo progetto tecnico.

Milan vs Inter

Adesso i rossoneri devo provare a replicare, forti dei circa 80 milioni di euro incassati dalla cessione di Tonali (accordo totale col Newcastle, si attendono firme e ufficialità), si ritrovano un tesoretto importante che è pronto in parte a reinvestire per il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale. Nelle ultime ore un contatto tra l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani e il collega neroverde Carnevali che ai rossoneri chiederà 40 milioni di euro, proprio perché i rossoneri si sono inseriti dopo tutte le altre squadre.

Si muove la Lazio

Si muove in queste ore anche la Lazio a cui è stato proposto il profilo di Wilfried Zaha, attaccante ivoriano in scadenza di contratto col Crystal Palace accostato anche alla Roma. Il club biancoceleste, dunque, sta valutando di portare in Italia il classe 1992 a parametro zero. Nella parte calcistica opposta della Capitale la Roma guarda a Savio, talento brasiliano classe 2004: il City Group, proprietario del Troyes, club francese in possesso del cartellino del calciatore, sta discutendo col giovane attaccante su quelle che sono le varie possibilità per il suo futuro. Sul giocatore si registra l'interessa di più squadre europee, tra Spagna, Italia, Olanda e Belgio, e si sta cercando di trovare quella che potrebbe essere la soluzione migliore per tutti compresa quella che lo porterebbe in giallorosso al servizio di Mourinho.

Calcio estero

Resta cado il mercato allenatori: Rafa Benitez ripartirà dal Celta Vigo. L'ex allenatore del Napoli, tra le tante, è stato ufficializzato, ha un accordo con il club spagnolo per guidare la squadra per le prossime tre stagioni. Sempre dall'estero, continuano colpi milionari: il Manchester United ha alzato fino a 55 milioni di sterline l'offerta al Chelsea per il nazionale inglese Mason Mount. Prosegue lo shopping arabo, e anche in questo caso a cedere è il Chelsea: vicino l'accordo con l'Al Ahli per il portiere senegalese Edouard Mendy.

Oggetto dei desideri

In Spagna insistono sulla possibilità che Mbappé sbarchi al Real Madrid già a partire dalla prossima stagione, e non da quella ancora successiva quando sarà svincolato: secondo “Marca”, il campione francese avrebbe però posto la condizione di non perdere neanche un centesimo dei 150 milioni che il Psg di Al Khelaifi gli assicura per la prossima stagione.

Altre trattative

Tornando all'Itaia, faccia nuova in casa Lecce che ha ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto a titolo temporaneo di Almqvist Pontus Skule Erik (esterno offensivo classe 1999) dal FC Rostov. Novità anche per la neopromossa Frosinone che assesta due colpi: Riccardo Marchizza e Giorgi Kvernadze, entrambi classe 2003. Il primo è sceso in campo per dieci volte quest'anno con la maglia del Sassuolo, il secondo è invece un attaccante esterno georgiano di proprietà della Dinamo Batumi.

RIPRODUZIONE RISERVATA