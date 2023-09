Il derby di Madrid va all’Atletico  

Madrid. La doppietta dell’ex Morata e un gol di Griezmann danno all’Atletico Madrid la vittoria per 3-1 nel derby contro un Real nelle cui file il solo Kroos, autore di una rete, è stato capace di brillare e ha subito quindi una sconfitta meritata. Il match è sempre stato in pugno dei rivali della Lazio in Champions League, ora quinti in classifica con 10 punti, mentre a causa della sconfitta nella stracittadina la squadra di Carlo Ancelotti perde il primato, a beneficio di Barcellona e Girona, quest’ultima di sicuro una sorpresa nella prima parte del torneo spagnolo.

Nelle altre gare giocate ieri, spettacolo sul campo della Real Sociedad, rivale dell’Inter in Champions, che supera il Getafe per 4-3 in una partita altalenante e ricca di emozioni. Vittoria anche del Las Palmas con il Granada mentre pareggiano Rayo Vallecano con il Villareal e Real Betis con il Cadice.

RIPRODUZIONE RISERVATA