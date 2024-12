Il derby di Coppa finisce in parità 

Termina in parità il derby di Coppa Italia tra Torres e Tharros La lunga sosta del campionato di Serie C, che riprenderà il prossimo 12 gennaio con la quattordicesima giornata, ha messo di fronte le due squadre sarde nel primo turno della competizione. In Eccellenza successi pesanti di Real Sun Service, Caprera e Selargius, in attesa del posticipo di domani sera che vedrà impegnata la capolista Atletico Uri.

Derby di Coppa

Pareggio per 1-1 tra Torres e Tharros nella gara di andata del girone a due di Coppa Italia di Serie C. Al Peppino Sau di Usini le sassaresi, guidate dal neoallenatore Gino Sannia, che succede a Pier Paolo Casu esonerato giovedì scorso (all’indomani del tracollo interno per 7-1 con l’Azalee Solbiatese), impattano contro le biancorosse: al gol delle ospiti di Marras ha risposto capitan Sotgiu su rigore, rimandando ogni discorso qualificazione agli ottavi alla gara di ritorno del prossimo 22 dicembre a Oristano.

Goleada Caprera

Si è aperto con un pareggio pirotecnico il quarto turno del torneo di Eccellenza. Nell’unico anticipo di sabato Pgs Audax Frutti d’Oro e Gioventù Assemini hanno impattato per 3-3. Per la squadra capoterrese sono andate a segno Casti, Pinna e Serra, mentre le ospiti hanno risposto con Panarello, Frongia e Parmentola. La squadra di Giuseppe Panarello sale a sette punti, le biancoverdi invece toccano quota cinque. Real Sun Service e Caprera (neocapoliste con l’Atletico Uri) a valanga. A Maracalagonis il Real fa la voce grossa: apre Fiori dopo sei minuti, poi pareggia Maion, Shaheen riporta in vantaggio le sassaresi, ma le azzurre riagguantano il pari con Mallus. Fiori e Palmas fanno 4-2, poi accorcia Tului, ma da lì il Real prende il largo: ancora Palmas, Fiori, Zucca e Shaheen fissano l’8-3 finale. Il Caprera ne fa addirittura tredici contro la C.O.S.: in grande spolvero Bibi (quaterna) e Gasmi (tripletta), doppiette invece per Domingos e Dos Santos (che ha colto pure nove legni, tra pali e traverse), chiudono il conto Conte e Randazzo. Lobina e Deiana a segno per le ogliastrine. Il Selargius infine coglie la prima vittoria per 2-1 con il Tortolì. Il posticipo in programma domani sera, chiude il quarto turno: la capolista Atletico Uri riceve la matricola Castello Cagliari. Le giallorosse di Angel Parejo cercano di sfruttare il turno casalingo per consolidare la vetta e mantenersi a punteggio pieno. Dall’altra parte ci saranno le agguerrite cagliaritane di Arianna Scalas, reduci dal primo successo in stagione e intenzionate ad allungare la striscia positiva. Questo il programma del prossimo weekend: Atletico Uri-Selargius; Real Sun Service-Tortolì; Castello Cagliari-C.O.S. Sarrabus Ogliastra; Gioventù Assemini-Maracalagonis; Caprera-Pgs Audax Frutti d’Oro.