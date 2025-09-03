VaiOnline
promozione
04 settembre 2025 alle 00:11

Il derby di Coppa è dell’Arborea: Tharros travolta con quattro reti 

Arborea 4

Tharros 2

Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Capraro (14’ st Serpi), Perilli, Cammarota, Szafran, Sabatel (19’ st Mascia), Casu (24’ st Cillano), Wolhein, Sperandio, P. Atzeni (14’ st M. Atzeni), Orro (30’ st Pibiri). In panchina Petucco, Cicu, Corona, Demuru. Allenatore Battolu.

Tharros (4-3-3) : Grotta, Dessì, Enna (16’ st Spiga), G. Piras (24’ st Logias), Orlando, G. Sanna, Vacca, N. Orrù, F. Orrù, Lonis, Gianoli. In panchina Serra, Cinà, Palmas, Cau, M. Sanna, Pusceddu. Allenatori Frongia e Pinna.

Arbitro : Ortu di Cagliari.

Reti : 5’ pt Gianoli, 38’ pt Szafran, 46’ pt Capraro, 22’ st Lonis, 35’ st Mascia, 39’ st Pibiri.

Note : ammoniti Szafran, Orro e Lonis. Rec. 1’ pt – 5’ st.

È l’Arborea ad imporsi nella gara d’andata del primo turno di Coppa Italia con la Tharros. Partita gradevole, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Pronti via e passano gli ospiti: è il 5’ quando Gianoli approfitta di un errore della difesa di casa, recupera palla e di destro trafigge Stevanato. I padroni di casa, colpiti a freddo, si riorganizzano e sul finire del primo tempo ribaltano la situazione: al 38’ pareggia Szafran con un bel destro da fuori area, mentre al 46’ Capraro firma il sorpasso chiudendo una ripartenza impostata da Paolo Atzeni.

Nella ripresa il momentaneo pareggio oristanese di Lonis, al 22’, dal cuore dell’area. Il finale è dell’Arborea grazie alle reti di Mascia al 35’ (tacco al volo su corner di Serpi) e Pibiri al 39’, che sottomisura conclude un rapido contropiede orchestrato da Marco Atzeni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

