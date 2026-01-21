Il derby di Cagliari si gioca sabato 

Il Comitato sardo ha disposto alcune modifiche nel programma del weekend e riguardo le semifinali di Coppa Italia di Promozione.

È stato anticipato a sabato pomeriggio il derby cagliaritano tra Vecchio Borgo Sant’Elia e Atletico del girone A di Promozione inizialmente previsto domenica: il match si giocherà alle 15,30 sul campo comunale Bellavista di Sinnai per la concomitanza di un’altra partita sul campo originario.

La gara tra Macomerese e Stintino del gruppo B invece si disputerà domenica ma a Borore a causa della indisponibilità dell’impianto dei padroni di casa, il Borucca.

Slittano di una settimana inoltre gli incroci di andata e ritorno di Coppa Italia di categoria: il primo turno ora è stato riprogrammato per il 25 febbraio, fischio di inizio alle 15, con Alghero-Bonorva e Arborea-Castiadas, mentre la gara di ritorno si disputerà l’11 marzo a campi invertiti.

Prima categoria

Anticipata a questo sabato alle 15 anche la gara di Prima categoria tra Arbus-Costa Verde e Atletico Masainas, mentre nello stesso campionato domenica il match tra Villamassargia e Antiochense si giocherà al Comunale di Narcao.

Seconda categoria

In Seconda categoria si dispteranno sabato Codaruina-Gsa Laerru (alle 15) Escalaplano-Virtus Villamar, Girasole Calcio-Ottana Calcio e Bultei-Minerva (tutte e tre alle 15,30) e infine Turritana-La Palma Sporting Alghero (alle 18,30).

