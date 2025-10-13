Il derby delle Dessolis per entrare in tabellone 

Sarà la sfida tra Barbara e Marcella Dessolis, sorelle nuoresi tesserate per il Tc Cagliari, a decidere chi sarà l'unica sarda ad accedere al main draw femminile del quarto Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Barbara non ha concesso giochi alla compagna di circolo Valeria Barlini Pischedda, mentre Marcella ha regolato 6-0, 6-2 la giapponese Mio Kijima. Sconfitte le altre cinque sarde: Alessandra Pezzulla del Quattro Mori Tennis Team (6-1, 6-4 da Angelica Sara), Ludovica Mazzucchelli del Tc Terranova (doppio 6-1 da Francesca Gandolfi), Aurora Deidda del Milano 26 (6-0, 6-3 da Eleonora Alvisi, pugliese del Tc Cagliari) e le altre cagliaritane Francesca Mostallino (6-1, 6-3 dalla bulgara Aleksandra Mateva) e Ruby Pinna (doppio 6-1 da Marta Lombardini). Nel turno decisivo delle qualificazioni maschili, Niccolò Dessì (Quattro Mori) è stato sconfitto 7-6(6), 6-0 da Sebastiano Cocola. (a.bu.)

