Il derby della Mole tra tensioni, denunciati e daspo 

Denunce e Daspo per la serata di follia andata in scena lo scorso 8 novembre: l’avvicinamento al derby della Mole, in programma domani alle 18, è segnato dall’operazione della Digos compiuta ieri mattina a distanza di due mesi dalla stracittadina di andata, quando un centinaio di ultras di Juventus e Torino si erano affrontati in centro città trasformandolo in un campo di battaglia a suon di bombe carta.

Le indagini, coordinate dal pm Paolo Scafi, si sono concentrate sugli appartenenti ai gruppi Ultras Granata 1969 (Torino), Drughi e Primo Novembre (Juventus), che si erano dati appuntamento in quel luogo, perché secondo loro c'erano poche telecamere di sicurezza. Proprio grazie alla videosorveglianza invece è stato possibile dare un volto e un nome alla maggior parte dei partecipanti agli scontri. All’alba 23 persone sono state denunciate per rissa, travisamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere e 73 in tutto hanno ricevuto un provvedimento di Daspo. Due sedi degli ultras della Juve sono state chiuse. Tra il materiale sequestrato, oltre agli indumenti utilizzati quella notte, ci sono manganelli telescopici, coltelli, bombolette di gas urticanti e bastoni. Decine le bombe carta e i razzi sequestrati dalla Polizia ai supporter bianconeri, materiale che gli investigatori non escludono potesse essere adoperato in vista del derby di ritorno domani. Al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione del titolare di un bar di Moncalieri, alle porte di Torino, dove è stato ritrovato il grosso dei dispositivi esplodenti. Perquisizioni anche ad Asti, Novara, Alessandria, Pavia, Savona, Varese e Piacenza. Tra i denunciati c’è il lanciacori della curva juventina, identificato insieme ad altri tifosi la sera della maxi rissa, durata una decina di minuti ma molto intensa. Ai destinatari dei Daspo la Juventus ha vietato l’accesso allo Stadium.

In tutto questo le squadre preparano la partita. Vanoli rischia di finire invischiato nella lotta retrocessione, Motta deve far fronte al fallimento in Supercoppa Italiana e all’andamento lento nei primi sei mesi di campionato. Il Toro non trionfa in casa dal 25 ottobre, i bianconeri nelle ultime sei giornate hanno vinto una volta. I granata cercano un nuovo bomber (salgono le quotazioni del viola Kouamé), la Juve punta Araujo del Barcellona ma servono almeno due innesti nella retroguardia. A rischio Coco e Ricci da una parte, Vlahovic e Conceicao dall’altra. Previsto il sold out.

