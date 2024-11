Il derby del Sulcis va al Cortoghiana, poker della Gialeto 

Cortoghiana 1

Antiochense 0

Atl. Cortoghiana : Fiori, Marreddu, Galli (70’ Foglia), Landis, Farris, C. Scardanzan, Martini, Fenu, Pisu, Sedda, Mura (75’ Sanna). Allenatore Carrus.

Antiochense : Pintus, Marteddu (75’ Basciu), Valentino, Madeddu, Congiu, Bove (77’ Melis), Gherardini, Medda, Podda, Borelli (46’ Armeni), Sais. Allenatore Piras.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Rete : 27’ Farris.

L’Atletico Cortoghiana si aggiudica il derby (scialbo) del Sulcis con un risultato striminzito ma letale per l’Antiochense: finisce 1-0 grazie a una rete alla mezzora della prima frazione. E neppure fioccano le occasioni. È stato derby dell’amarcord perché i lagunari sono ora guidati dall’ex Fabio Piras che a Cortoghiana in questi anni ha lasciato bei ricordi. Parte meglio l’Atletico che al 27’ passa: punizione di Fenu ribattuta dalla barriera, tiro di Galli e Farris devia un po’ con astuzia, un po’ con fortuna, a una decina di metri dalla porta. La gara, sino a quel momento specchio dello 0-0, si sblocca ma i portieri restano per lo più inoperosi. Nella ripresa Fiori è reattivo al 60' su una conclusione di Armeni. La supremazia territoriale nel secondo tempo è dell’Antiochense che però rischia all'88' con S.Scardanzan.

