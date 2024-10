Il derby col Tortolì sorride al Lanusei 

Lanusei 2

Tortolì 0

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, G. Arras (40’ st Etoh), Troyes, Gomes, Silva Pereira; Fe. Usai, Caredda; A. Serra (35’ st Matteo Usai), Prieto (32’ st F. Arras), Migali (10’ st Lo. Loddo); Martins (42’ st Trindade). In panchina Fr. Usai, F. Arras, Lu. Loddo, Puddu, Sylla. Allenatore Piras.

Tortolì (4-4-2) : Doumbouya, D. Mameli (22’ st Boi), Marcich (38’ st De Zan), Ferreli (22’ st Cocco), Contu; Ferrareis (17’ st L. Orrù), Pili, M. Serra, M. Mameli (40’ st Forense); Cissè, Vincis. In panchina Marongiu, Soro, Chiai, Lobina. Allenatore Mereu.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : nella ripresa 11’ e 27’ Martins.

Note : ammoniti Ferrareis, G. Arras, Caredda, Pili, D. Mameli, Cocco; recupero 2’ primo tempo - 5’ secondo tempo; spettatori 500.

Lanusei. Ai quarti di finale di Coppa Italia di Promozione accede il Lanusei. Due a zero il risultato maturato al Lixius col Tortolì, con la squadra di Alberto Piras che si sbarazza dei rossoblù con un secco 2-0.

A distanza di tre giorni dal rocambolesco derby di campionato, con il Lanusei in nove uomini capace di recuperare due gol ai rivali, i biancorossoverdi si ripetono e conquistano un posto tra le migliori otto di Coppa Italia. Decisiva la doppietta del brasiliano Alfredo Martins, che nella ripresa diventa un furetto imprendibile per la difesa ospite. All’11’ l’attaccante si gira in area e trafigge l’ex Doumbouya. Il raddoppio si concretizza al 27’. Stavolta la fattura è più pregevole rispetto alla rete dell’1-0: esterno collo che s’insacca alla sinistra del portiere del Tortolì.

