«Il derby, che tensione» 

Sassari. I derby con l’Olbia li ha vissuti da giocatore e presidente rossoblù. Da allenatore invece ha guidato l’altra squadra sassarese, il Latte Dolce, nella stracittadina. Pochi possono vantare le stesse esperienze di Stefano Udassi, attuale numero uno della dirigenza. Con due promozioni all’attivo: da bomber (52 gol in sette stagioni, alcune come capitano) ha conquistato la C1 nel 2000; da presidente ha ottenuto il ritorno tra i professionisti due anni fa. Non solo: da giovane ha anche indossato la maglia dell’Olbia per due stagioni all’inizio degli anni ‘90 prima del passaggio a Castelsardo e l’approdo alla Torres, la squadra della sua città. Insomma, Udassi conosce tutti gli aspetti del derby, che si appresta a vivere domenica al Vanni Sanna (alle 16 in diretta su Rai2).

Come vive un giocatore, e soprattutto un sassarese la sfida contro l’Olbia?

«Sono partite un particolari, con una grande aspettativa da parte della tifoseria. Il campanilismo c’è da decenni e ben venga. Poi gli allenamenti e l’approccio alla gara durante la settimana non è che cambino moltissimo, cambia tutto quello che si vive intorno».

Aneddoti da bomber rossoblù?

«Da avversario ho affrontato l’Olbia in Coppa Italia, noi in C1 e loro in C2, ma la tensione era quella del campionato. Ho anche segnato sotto la curva dell’Olbia nell’edizione 2002/03. Ero anche un ex e quel gol e la vittoria mi hanno dato una bella scarica di adrenalina, è stata una bella soddisfazione».

Il derby visto da un allenatore?

«Il derby in panchina l’ho fatto come allenatore del Latte Dolce e devo dire che quando ho dovuto affrontare la Torres, la mia squadra, dove ho giocato per sette anni, è stato particolarmente difficile tenere dentro il sentimento senza farlo pesare al gruppo».

Come vive un derby il presidente?

«Ci sono altri aspetti da curare, come organizzazione e contorno, ma è sempre una settimana di aspettative, tensione, emozioni».

La Torres ha vinto in questa stagione in Coppa Italia e campionato, cosa proporrà di diverso questo derby?

«Sarà anche una frase fatta, ma davvero ogni partita è una storia a sé, non possiamo pensare che avendo vinto le altre due gare sia tutto scontato. Noi ci arriviamo con una classifica importante e quella sconfitta di Rimini non oscura quanto fatto di veramente buono finora. Sono sicuro che i ragazzi risponderanno con una grande prestazione, dobbiamo stare sereni e giocare come sappiamo. Loro sono in difficoltà ma avranno tante motivazioni e poi hanno bisogno di punti».

Il girone di ritorno sarà più difficile?

«All’andata Cesena e Torres hanno avuto una media impressionante, dopo il giro di boa c’è chi si rinforza per i playoff o la salvezza, ogni gara diventa difficile perché i punti iniziano a essere pesanti e si inizia a guardare la classifica. Non dimentichiamoci che il B è il girone di ferro, con tante squadre e giocatori di categoria superiore. Sarà una cavalcata affascinante, da gustare».

