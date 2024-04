Il derby Berrettini-Sonego  

Nadal salta Monte Carlo: lo spagnolo non ce la farà e salta il Masters 1000 monegasco. Mentre finisce al secondo turno l'avventura di Lorenzo Musetti nell'Atp 250 di Estoril: 7-6(4), 6-3 per il portoghese Nuno Borges in 90 minuti. L'azzurro, accreditato della terza testa di serie, ha iniziato bene, andando sul 3-1, ma poi si è incartato col servizio, permettendo al suo avversario di tornare in partita. Sul 6-5 ha avuto due set point consecutivi sul servizio avversario, ma li ha sprecati e da lì in poi è stata notte fonda, col lusitano che ha aperto il secondo set con dodici punti consecutivi per l'immediato 0-3.

Azzurri a Marrakech

Tanta Italia nei quarti di finale del 250 di Marrakech. Sarà derby tricolore tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Matteo, 135 delle classifiche mondiale e in tabellone grazie al ranking protetto, ha dalla sua parte i precedenti (4-1 per lui), l'ultimo lo scorso anno a Wimbledon, ma Lorenzo è il numero 4 del seeding e vuole far girare il risultato in suo favore puntando sulla maggior freschezza atletica. Ci sarà anche Fabio Fognini, appena rientrato nella top 100 mondiale che, dopo il colpo negli ottavi (ha eliminato il numero 1 del torneo, il serbo Laslo Djere, 6-4 al terzo), ora si trova davanti il russo Pavel Kotov.

Darderi negli Usa

Un altro italiano nei quarti: è Luciano Darderi nel 250 di Houston. Dopo aver vinto due match tirati (negli ottavi ha battuto 7-4 nel tiebreak finale l'argentino Francisco Cerundolo, numero 2 del torneo e tesserato per il Tc Cagliari) oggi si trova davanti lo statunitense Marcos Giron, testa di serie numero 7.



