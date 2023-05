Il derby a Zeppieri: «Ma per Bellucci ho molto rispetto» 

«È stata una partita comoda solo dal punto di vista del risultato». Giulio Zeppieri analizza così il match vinto 6-2, 6-0 su Mattia Bellucci che lo porta a essere l'unico italiano ai quarti del Superchallenger di Cagliari. «Rispetto molto Mattia come giocatore», prosegue il 21enne romano a proposito del suo coetaneo, «l'anno scorso ha fatto un anno incredibile, quest'anno si sta assestando. Ha fatto esperienze nuove, è andato in America, scelte importanti che sono sicuro pagheranno, perché sta lavorando bene e ha molte potenzialità». Guardando alla sua partita, Zeppieri non ha dubbi: «Avevamo preparato la partita molto bene, se non perfetta. Ho sbagliato veramente pochissimo, soprattutto nelle fasi iniziali dello scambio e quando i punti contavano ho sempre giocato giusto. Questo magari ha portato anche lui ad avere più fretta e quando sono andato avanti nel punteggio si è un po' disunito. Però sono contento, ho fatto un'ottima partita», spiega, sottolineando come non sentisse la pressione dei pronostici: «Non credo partissi favorito. Lui ha vinto con Schwartzman e gioca molto bene. Non sentivo l'obbligo di vincere. Sentivo che avevo le mie chance e sono felice di aver vinto».

Gli avversari

Archiviata la vittoria, il numero 125 Atp guarda avanti, in un tabellone dove sono saltate cinque teste di serie su otto (Nishioka e McDonald ieri, Schwartzman e Monteiro al primo turno e Cecchinato prima del via): «In questi tornei, se si va avanti sono tanti punti. Shelton è 40 del mondo, ma ha giocato poche partite sulla terra, quindi credo sia giocabile. Nessun avversario qui è impossibile. Spero di fare un'ottima partita», dichiara l'italiano sarà protagonista del match serale proprio contro lo statunitense, numero 2 del seeding.

Puntare sul rosso

Il mancino chiude dando un’occhiata ai campi: «Credo che dipenda anche dall'avversario. Ci possiamo adattare un po’ a tutte le condizioni. Oggi la palla saltava di più e il campo era più veloce, sicuramente a me non dispiacciono queste condizioni, ma ho fatto vedere nel primo turno che riesco a giocare anche quando il campo è più lento. Vedremo cosa dirà il tempo, speriamo sia buono per giocare».