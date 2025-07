«Il depuratore vada ad Abbanoa» 

Al netto della discordia in atto fra Comune di Tortolì e Consorzio industriale c’è un potenziale innesco ambientale da spegnere: gli scarichi fognari a mare. «Da lungo tempo il Comune ha richiesto e continua a sollecitare, senza alcun riscontro da parte del Consorzio, il trasferimento del depuratore ad Abbanoa». Ad affermarlo è Marcello Ladu, sindaco di Tortolì. Il Comune ha bloccato i conti del Consorzio e Franco Ammendola ha annunciato che l’ente da lui presieduto non ha un centesimo per acquistare i reagenti necessari alla gestione dell’impianto con possibili sversamenti a mare. Il livello di acredine è salito dopo che Ammendola ha proceduto all’immissione in possesso delle aree ex Cartiera. «Il mio disappunto - dice Ladu - è motivato dalla volontà di scongiurare ingenti danni al Comune e alla comunità stessa». Il sindaco manifesta disponibilità a trattare le tematiche nell’incontro convocato per domani. Intanto Ammendola ha scritto alla prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro: «Il Comune ha volutamente azionato il pignoramento col solo scopo di creare difficoltà gestionali. Nelle casse del Comune giacciono, da gennaio, oltre 5 milioni di euro, stanziati dalla Regione, da trasferire al Consorzio con preciso vincolo di destinazione specifica. A nulla sono valse le continue richieste da parte nostra, di compensazione della somma dovuta al Comune con il nostro maggior credito. L’atteggiamento dell’amministrazione comunale è incomprensibile e dannosa per le nostre comunità. Ci troviamo impossibilitati a garantire il perfetto funzionamento del depuratore e le maestranze si rifiutano di effettuare turni fuori orario». (ro. se.)

