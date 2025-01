Il depuratore funziona male, la Provincia multa il Comune 

Il depuratore di acque reflue di Villasimius in località Cuccureddus funziona male e la Provincia del Sud Sardegna, su segnalazione dell’Arpas, notifica al Comune una multa da tremila euro. Sotto accusa il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico rilasciata nel 2020, in particolare a causa del malfunzionamento della sezione di dissabbiatura dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane gestito, appunto, dal Comune (dagli accertamenti eseguiti la dissabbiatura sarebbe risultata fuori servizio).

La multa ha spinto il gruppo di minoranza a presentare una interrogazione urgente al sindaco Gianluca Dessì: «La violazione - sottolineano Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano - risale ad aprile 2024 e da allora non risulta che l’amministrazione abbia adottato provvedimenti concreti per la risoluzione del problema fino alla notifica della sanzione». Secondo la minoranza, «l’assenza di interventi tempestivi potrebbe configurare una responsabilità diretta dell’amministrazione nella mancata manutenzione e gestione dell’impianto». Da qui una serie di richieste: fra le tante, se l’amministrazione comunale «intenda adottare misure immediate per garantire il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione, evitando il rischio di ulteriori sanzioni in futuro». Il Comune, da parte sua, ha presentato opposizione alla sanzione perché ritiene di aver agito correttamente.