«Il deposito non si tocca, le officine del carnevale da realizzare altrove»  

Una proposta concreta per non cambiare la destinazione d’uso del capannone polivalente che l’amministrazione comunale vuole trasformare nella casa del carnevale, spendendo circa 200mila euro da fondi del bilancio per ospitare la costruzione dei carri allegorici. Così l’ex sindaco e ingegnere Stefano Musanti avanza una proposta che salverebbe il capannone, oggi utilizzato da molte società sportive e costato 2 milioni di euro. «Quest’impianto – spiega Stefano Musanti - ha portato al consolidamento di attività sportive multidisciplinari che hanno dato origine a movimenti e associazioni sportive a cui partecipano tutt’oggi numerosi giovani nelle diverse discipline. Questo movimento sportivo locale mal si concilia con le scelte che la stessa amministrazione comunale sta operando per far fronte alle esigenze dei carristi».

Di qui la proposta di una soluzione alternativa in un’area più idonea del paese: «Il Comune dal capannone vuole ricavare delle officine per la lavorazione della carta pesta, - aggiunge Musanti - ma è possibile con una cifra di circa 200mila euro costruire dei locali adeguati a tali lavorazioni per spazi e dimensioni, alle attività che dovranno svolgersi. Queste nuove strutture possono trovare spazio anche nella località Funtana ‘e canna’ in un’area di proprietà comunale, in una zona fuori dal centro abitato ma facilmente raggiungibile da parte di tutti i carristi’. Così si eviterebbe anche di creare delle officine proprio a poche decine di metri di distanza dall’ospedale.

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