Il Demanio chiede troppi soldi, saltano gli eventi 

Niente castelli in riva al mare, appuntamento tradizionale che da sempre attira tantissimi bambini provenienti da tutta l’Isola. Ma nella spiaggia di Putzu Idu molto probabilmente salteranno anche tanti altri eventi programmati per fine estate, compresi quelli rivolti a chi ha difficoltà motorie. Al Met Club, associazione sportiva che si occupa di promozione dello sport con l’interno di fare inclusione, per poter svolgere varie iniziative nello spazio antistante l’area che l’associazione ha già in concessione gratuitamente da tempo da parte del Comune di San Vero Milis per le lezioni di vela, il Demanio marittimo ha chiesto 3.600 euro. La cifra è stata chiesta per l’utilizzo di 375 metri quadri, risorse che i soci però non possono sostenere.

«Sino allo allo scorso anno la cifra richiesta era di 500 euro, ora invece molto più del doppio – denuncia il rappresentante legale dell’associazione Alessandro Attioli – Noi chiediamo di utilizzare lo spazio gratuitamente, sia perché svolgiamo attività per le fasce più deboli, sempre in collaborazione con il Comune di San Vero Milis, sia perché stiamo garantendo la sorveglianza del litorale visto che a oggi non sono presenti ancora i bagnini». Ma non solo: «Ci dicono che possiamo utilizzare l’area dove teniamo le barche per i corsi di vela – va avanti ancora Attioli – ma questo non è vero. Per svolgere le attività ludiche che abbiamo in programma ci vuole uno spazio specifico. Il Club versa in una condizione economica limitata e va avanti con le proprie energie da quando è nato. Ormai l’estate è finita e chiedere a chi opera per il bene comune una somma sproporzionata è un’ingiustizia. Spero nel buon senso». (s.p.)

