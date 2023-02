Il “Delogu” diventa ospedale di Comunità 

Il responsabile dell’ufficio per l’integrazione ospedale-territorio, Alessandro Baccoli, evidenzia invece come verrà strutturato. «È dotato di personale medico, infermieristico e riabilitativo, di servizi diagnostici quali il laboratorio analisi, la radiologia, la telemedicina cardiologica e di specialisti ambulatoriali».

«L’ospedale di Comunità – spiega il direttore Serusi - è una struttura ospedaliera a forte vocazione territoriale dedicata alla presa in carico dei pazienti che necessitano di cure a media-bassa intensità e funge da raccordo tra il domicilio e l’ospedale per acuti. Stiamo gettando le basi perché ci sia una visione e una prospettiva di sviluppo della sanità sul territorio, sia valorizzando le ottime competenze esistenti, sia puntando ad acquisirne di nuove».

Ieri mattina sono arrivati i primi pazienti, il personale sanitario è già in corsia, mentre all’esterno del Delogu la scritta non ammette equivoci, “Ospedale di Comunità”. Oggi alle 11, alla presenza dell’assessore regionale della Sanità Carlo Doria e del direttore della Asl di Oristano Angelo Serusi, verrà inaugurata la prima struttura regionale. Sono previsti 20 posti letto (10 per uomini e 10 per donne), mentre la degenza massima è di venti giorni.

Ieri mattina sono arrivati i primi pazienti, il personale sanitario è già in corsia, mentre all’esterno del Delogu la scritta non ammette equivoci, “Ospedale di Comunità”. Oggi alle 11, alla presenza dell’assessore regionale della Sanità Carlo Doria e del direttore della Asl di Oristano Angelo Serusi, verrà inaugurata la prima struttura regionale. Sono previsti 20 posti letto (10 per uomini e 10 per donne), mentre la degenza massima è di venti giorni.

«Una svolta»

«L’ospedale di Comunità – spiega il direttore Serusi - è una struttura ospedaliera a forte vocazione territoriale dedicata alla presa in carico dei pazienti che necessitano di cure a media-bassa intensità e funge da raccordo tra il domicilio e l’ospedale per acuti. Stiamo gettando le basi perché ci sia una visione e una prospettiva di sviluppo della sanità sul territorio, sia valorizzando le ottime competenze esistenti, sia puntando ad acquisirne di nuove».

Le dotazioni

Il responsabile dell’ufficio per l’integrazione ospedale-territorio, Alessandro Baccoli, evidenzia invece come verrà strutturato. «È dotato di personale medico, infermieristico e riabilitativo, di servizi diagnostici quali il laboratorio analisi, la radiologia, la telemedicina cardiologica e di specialisti ambulatoriali».

Insomma si riassegna un ruolo e un peso specifico anche all’ospedale Delogu, considerato che a parte il periodo del Covid, gran parte delle stanze dei reparti non erano più utilizzate. Nel progetto più generale, resta inserita anche la struttura complessa di week surgery, con attività chirurgica di media e bassa intensità. Viene ancora mantenuto e potenziato il centro per le diagnosi e la cura delle demenze senili e dell’Alzheimer, servizio che intende porsi come punto di riferimento per tutto il Centro Sardegna.

Il futuro

Senza dimenticare che ancora a Ghilarza è prevista l’apertura della “Casa della Comunità”, nelle quale saranno raccolti i servizi sanitari di base come medici di famiglia, specialisti ambulatoriali, guardia medica, infermiere di comunità, professionista che si farà carico di specifici fabbisogni di salute.

Il Comitato

Stamane è annunciata la presenza anche una delegazione del Comitato civico in difesa del Delogu. «Rivendichiamo il mantenimento dell’assetto a suo tempo confermato dal Consiglio regionale per l’ospedale - afferma il portavoce, Raffaele Manca - con il presidio di primo intervento, i reparti di Medicina, Chirurgia day surgery e riabilitazione, a configurare il Centro di emergenza territoriale in grado di fare da filtro operativo ai presidi ospedalieri di Oristano e Nuoro. In tale quadro il recente inserimento dell’Ospedale di Comunità con le risorse del Pnrr, pone con forza l’esigenza di realizzare, con altri fondi, l’intervento di ampliamento a suo tempo programmato dalla Asl».

© Riproduzione riservata