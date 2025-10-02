Il delitto Manca: «Travolto con l’auto poi riempito di botte»  

La strada poco illuminata, i fari di un’auto poi l’impatto con una bici. Detta così sembrerebbe l’istantanea di uno dei tanti incidenti stradali ma, secondo la Procura di Oristano, sulla circonvallazione di Terralba una settimana fa è accaduto ben altro. Battista Manis, dopo aver travolto deliberatamente con l’auto Claudio Manca, lo avrebbe riempito di botte. È uno dei nuovi dettagli dell’inchiesta sulla fine del 49enne trovato senza vita in un canale nella strada per Arcidano. Oggi intanto potrebbero arrivare altri elementi dall’autopsia.

L’inchiesta

La contestazione mossa dal pm Marco De Crescenzo all’imprenditore 52enne è pesantissima. Omicidio volontario con un prima e un dopo. Stando agli atti dell’inchiesta, Manis di proposito avrebbe investito con l’auto Manca che in bici percorreva la circonvallazione. Poi sarebbe sceso e lo avrebbe percosso lasciandolo esanime sull’asfalto per poi, presumibilmente, gettarlo nel canale dove il disoccupato è stato ritrovato venerdì scorso. Dopo il 52enne si sarebbe allontanato dalla circonvallazione, e sempre quella notte è stato immortalato (con un pigiamone indosso) in un autolavaggio intento a pulire l’auto.

I punti oscuri

Nell’inchiesta, che va avanti nella più assoluta riservatezza, restano tanti aspetti da chiarire ad esempio se Manis abbia picchiato il rivale a mani nude o con qualche oggetto, se Manca sia morto subito o sia stato lasciato agonizzante lungo quella strada Provinciale. Un altro aspetto su cui si stanno concentrando gli inquirenti è la presenza di possibili complici: bisogna capire se il gestore delle tabaccherie abbia fatto tutto da solo o se sia stato aiutato. In queste ore diverse persone sono state sentite dai carabinieri, si cerca di fare piena luce su una vicenda che presumibilmente affonda le radici in vecchi contrasti. Tensioni che si sarebbero in qualche modo riaccese dopo l’attentato incendiario contro la villa di Manis il 21 settembre scorso. Ed è stato lui stesso, in svariati video pubblicati sui social, a urlare non solo la disperazione ma anche la rabbia per i danni subiti. E ha tirato in ballo diverse persone fra cui proprio Manca, sostenendo che sarebbe stato pagato da un altro rivale per mettere fuoco alla sua abitazione. In questa direzione si muovono gli inquirenti per chiarire ogni singolo aspetto.

In Aula

Maglia blu a righe bianche, jeans e sneakers scure, Battista Manis alle 11 di ieri è arrivato in Tribunale per l’udienza di convalida. Assistito da uno dei suoi difensori, l’avvocato Antonio Pinna Spada (il legale milanese Ivano Chiesa non era presente) ha scelto di non rispondere alle domande della giudice Federica Fulgheri e del pm. Strategia difensiva in attesa di conoscere tutti gli atti del procedimento. Oggi invece qualche risposta potrebbe arrivare dall’autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Roberto Demontis all’ospedale Brotzu di Cagliari. I genitori e la sorella di Manca, tutelati dall’avvocato Fabio Costa, hanno nominato come consulente Domenico Nuvoli.

