Il delitto di via Ghibli, il 44enne resta in carcere «Gravi indizi su di lui» 

Resta in carcere con l’accusa di duplice omicidio volontario il figlio minore dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, trovati senza vita la sera del 5 dicembre scorso nello studio della loro abitazione in via Ghibli, a Cagliari. Lo ha deciso ieri la giudice per le indagini preliminari Ermengarda Ferrarese che ha convalidato il fermo di Claudio Gulisano, 44 anni, disposto dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri la notte del 30 dicembre dopo sei ore di interrogatorio, ordinando nella stessa sera anche la custodia cautelare in carcere.

Scena muta

Nell’interrogatorio di ieri mattina davanti al Gip del Tribunale, l’indagato – difeso dall’avvocato Luigi Sanna – si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il faccia a faccia si è svolto da remoto con il giudice, il pubblico ministero e il difensore a Palazzo di Giustizia e Claudio Gulisano in collegamento dal carcere di Uta, dov’è rinchiuso in cella con altri detenuti. Nel giro di pochi minuti, vista la scelta di non rispondere, il gip Ferrarese ha convalidato gli atti del fermo, riservandosi poi di decidere sulla richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata della pm Allieri e basata principalmente sul pericolo di fuga: Claudio Gulisano è sposato con una giovane donna originaria dell’Ucraina e gli investigatori temono che possa scappare e trovare rifugio dai parenti della moglie. Una paura che era stata ritenuta infondata dal difensore che, dal canto suo, aveva proposto gli arresti domiciliari, ribadendo che non ci sarebbero stati pericoli di fuga, reiterazione del reato o inquinamento probatorio. Poi in serata è stata sciolta la riserva: custodia cautelare in carcere.

Sconvolto dopo il fermo

«Il mio assistito è sconvolto», ha raccontato dopo la convalida il legale, «Non si capacita di quanto sta succedendo: è passato in poche ore da essere parte offesa al carcere. Dopo aver parlato con lui, chiederò che venga interrogato». Nel frattempo il fratello maggiore, Davide Gulisano, che non è stato indagato, starebbe per avanzare con l’avvocato di fiducia, Gianluca Aste, la richiesta al pm di liberare le salme dei genitori per poter celebrare i funerali.

Le indagini

Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Cagliari con il Nucleo investigativo, della Stazione di San Bartolomeo e del Ris che stanno cercando di far luce su quella che, in un primo momento, era stata scambiata per una tragica fatalità: un’intossicazione da funghi velenosi. Ma quando la pm Allieri ha visto le immagini dei corpi dei coniugi Gulisano riversi a terra nello studio, lei in pigiama e il marito parzialmente sopra di lei, ha ordinato ai Ris di andare nella casa di via Ghibli. Aperto il fascicolo per duplice omicidio volontario, la Procura ha chiesto al medico legale Roberto Demontis e al chimico-tossicologo Giampiero Cortis, di capire le cause della morte e isolare il veleno. Dal lavoro dei due esperti è arrivata l’ipotesi di un avvelenamento da nitrito di sodio, una sostanza utilizzata per conservare gli insaccati ma che di recente è tornata alla ribalta perché utilizzata da molti giovani per togliersi la vita.

Il movente

Gli investigatori sono convinti che l’anziano rappresentante di commercio e sua moglie, che avevano fatto fortuna commercializzando nell’Isola un noto amaro emiliano, siano stati uccisi il 4 contaminando la colazione (o comunque gli alimenti) con qualche grammo di nitrito di sodio. Il movente sarebbe da ricondurre ai debiti di Claudio Gulisano, legati al fallimento di un market in via Mameli che gli aveva regalato proprio il padre. Tra il 4 e il 5, con alcune operazioni bancarie, sarebbero stati trasferiti circa 20mila euro. Non solo. Salvo un messaggio partito dal telefono di Luigi Gulisano alle 9.05 del 5 dicembre, nessuno avrebbe più visto e sentito i coniugi dal giorno prima.

