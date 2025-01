Giudizio immediato per Igor Sollai. Il gip Ermengarda Ferrarese ha accolto la richiesta del pm Marco Cocco. Il 43enne dovrà comparire il 26 febbraio in Corte d’assise, a Cagliari, per rispondere dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere della moglie Francesca Deidda. La donna era stata uccisa a martellate nella loro casa di San Sperate il 10 maggio scorso. Sabato, a Elmas, i funerali della donna.

