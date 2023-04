«Il degrado sta distruggendo Portixedda, la Torre oggi è fruibile?»  

Quelle erbacce erano state segnalate mesi prima della Sartiglia. E poi di nuovo a ridosso della giostra e pure dopo, ma di interventi nulla. La Torre di Portixedda continua a essere dimentica dall’amministrazione comunale e le condizioni di degrado peggiorano sempre più.

Adesso sono i consiglieri di minoranza a chiedere conto alla Giunta Sanna, e in particolare all’assessore alla Cultura e turismo, Luca Feadda, dell’abbandono in cui versa il monumento . «Oristano città di bellezza e città turistica; Oristano, il nostro bello; Oristano tolleranza zero. Questi sono solo alcuni degli ultimi slogan utilizzati per promuovere la città, per attrarre turisti, investimenti, rendere la città più vivibile e ospitale. Eppure, aldilà del marketing e della pubblicità o degli spot, la realtà della città è un'altra – si legge nell’interrogazione di tutti i consiglieri di minoranza (prima firmataria Maria Obinu) – In quest'ultimo anno, l'unico vero amministratore è stato il degrado: non è rimasto immune il nostro patrimonio culturale. Chiediamo all'assessore alla Cultura se gira in città e se percorrendola a piedi si è reso conto in che stato si presenta la torre di Portixedda. Ricoperta di erbacce, rischia di cedere alle infiltrazioni, con danni alla struttura che rischiano di essere irreparabili».

Una situazione al limite, tanto che chiedono «di sapere se la torre è fruibile e visitabile oppure se sia chiusa e in tal caso se la decisione di tenerla chiusa sia legata al degrado in cui versa». ( m. g. )

