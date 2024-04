Il degrado nel cuore della città 

A Carbonia, fra centro e periferia, sono fioriti parchi e giardini pubblici, e altri sono in dirittura d’arrivo. Invece fra i palazzi di via Tempio e via Gallura, da dove si intravvedono torre Civica e campanile di San Ponziano, il tempo si è fermato ma non il degrado: sono ancora presenti i ruderi di una serie di edifici nati poco dopo la fondazione della città e completamente abbandonati da almeno quattro decenni. Appartengono ad Area, che quando si chiamava Iacp ha quanto meno smantellato le tettoie in eternit. L’ultimo utilizzo noto risale agli anni ‘70-’80 quando i capanni erano adibiti a ingrosso di generi alimentari. Poi l’abbandono.

I residenti

«Ogni genere di incuria va condannata – accusa Davide Carta, pensionato di 85 anni, residente in uno palazzi che si affacciano sullo scempio – ma qui in linea d’aria siamo a 300 metri da piazza Roma e dal Municipio: è possibile che le amministrazioni che si sono susseguite non abbiano mai trovato il modo di imporre ad Area di risolvere questo problema?»

Sandro Saba, 74 anni, dice di sentirsi «come un ostaggio: la fanno da padroni topi ed erbacce e le mura sono pericolanti. Dato che a due passi da qua, sulle sponde del rio Cannas, sta nascendo un parco, perché non pensare a qualcosa anche per questo angolo degradato nel cuore di Carbonia?»

Pericoli

Paola Caria, insegnante in pensione, ha più di un timore: «Se malintenzionati dovessero trovare un varco nella recinzione, il sito verrà di nuovo preso di mira. Se scoppia un incendio i soccorritori avranno difficoltà a districarsi fra i ruderi. E noi residenti ci ritroveremmo il fuoco sotto casa».

Salvatore Muntoni ha un altro motivo di rammarico: «È stata smantellata la tettoia dei garage. Sarebbe bastato uno sforzo ulteriore e Area avrebbe potuto far sparire il resto dello scempio, ma forse sarebbe stato chiedere troppo».

