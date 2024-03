Il degrado della piscina mai nata 

Un tuffo nel degrado. La piscina comunale di San Michele, tra le vie Abruzzi, Mandrolisai e Campeda, versa da vent’anni in stato di totale abbandono. Sarebbe dovuta essere una piscina di quartiere, dedicata prevalentemente ad anziani e bambini. Ma l’opera non è mai stata completata. Il risultato? L’edificio è divenuto meta quotidiana di tossicodipendenti e sbandati. Si accede da una breccia nella vecchia recinzione ormai arrugginita, dalla parte di via Campeda. Si attraversa il “giardino” tra rifiuti di ogni genere ed erbacce cresciute ad altezza d’uomo. Si percorre una rampa e si arriva all’ingresso principale, dove la porta è sprangata ma manca il vetro. Per cui è sufficiente scavalcare alcune tavole di legno poste a parziale protezione dell’uscio per ritrovarsi subito all’interno.

Spettacolo desolante

Lo spettacolo è desolante. Muri scrostati, graffiti, rifiuti, siringhe. La vasca (17 per 25 metri) è tristemente vuota, ridotta ad un letamaio. L’unica parte “sana” è la copertura in legno con travi a vista. Troppo in alto per poter essere raggiunta dai vandali. «Uno schifo, una vergogna. Sarebbe dovuta essere il fiore all’occhiello del quartiere di San Michele, invece è ridotta ad un immondezzaio. Da rabbrividire». Non usa mezzi termini né giri di parole il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, per descrivere la grave situazione. «Si tratta di uno dei miei crucci peggiori da quando faccio politica», ammette. La storia è davvero lunga: il progetto nasce nel 2004 e nel 2009 la piscina sarebbe dovuta essere pronta. «La prima impresa però fallì. Seguirono anni di problemi burocratici, ricorsi e controricorsi», spiega Tocco.

I lavori sono così rimasti fermi e l’opera (milleseicento metri quadri coperti su un’area di ottomila metri quadri destinata a verde attrezzato) è rimasta di fatto incompiuta. Sarcastico, per non dire caustico, il commento dell’assessora comunale ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda. «È passato così tanto tempo», commenta, «che chi voleva iscriversi in piscina per la scoliosi, alla fine forse lo farà per l’osteoporosi». Nel 2016 una svolta fece ben sperare: fu annunciato un nuovo progetto con la forma del project financing e nel 2019 venne firmato il contratto di concessione tra il Comune di Cagliari e la società Promosport per la gestione della struttura. Ad oggi, però, è tutto fermo.

«Serve un milione e mezzo»

«Complice l’aumento delle materie prime e il Covid», spiega Deidda, «l’impresa ha proposto un aumento della quota comunale. Ma noi non possiamo superare il 50% di cofinanziamento e in bilancio non è previsto alcun aggravio di spesa. Bisognerà quindi decidere a livello politico se accettare tale proposta o fare tutto noi da soli: concludere i lavori e poi gestire anche la piscina al 100%». Il costo dei lavori per la conclusione dell’opera si aggira intorno al milione e mezzo di euro. Sarà verosimilmente la prossima Amministrazione comunale a dover sbrogliare l’intricata matassa. Nel frattempo la piscina resta una cattedrale nel deserto.

