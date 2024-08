Il degrado dei boschi è un’emergenza: «Si intervenga subito» 

Un’emergenza silenziosa ma devastante. La bellezza selvaggia dei paesaggi sardi è minacciata da un degrado forestale accelerato, alimentato da una combinazione letale: cambiamento climatico, siccità prolungata, incendi e parassiti. Una crisi che non solo colpisce le querce da sughero, simbolo della vegetazione mediterranea, ma si estende ai lecci e ad altre piante autoctone. Gestione dei boschi, protezione della biodiversità e lotta contro i patogeni sono fondamentali per preservare il patrimonio naturale dell’Isola e garantire un futuro sostenibile alle sue foreste.

L’esperto

«Il nostro clima sta cambiando rapidamente e i boschi sardi stanno subendo uno stress ambientale e attacchi patogeni senza precedenti», afferma Quirico Migheli, ordinario di Patologia vegetale e direttore del centro interdipartimentale “Nucleo di ricerca sulla desertificazione” (Nrd) dell’Università di Sassari. In collaborazione con l'agenzia regionale Agris, sta studiando l’accelerazione del deperimento forestale e le sue cause, tra cui la proliferazione di specie di Phytophthora, microrganismi patogeni alieni arrivati tramite i vivai. Il docente spiega che queste specie invasive non erano presenti in Sardegna fino a poco tempo fa, ma ora stanno danneggiando vari tipi di piante: dal sughero ai lecci e perfino al pero selvatico. «Questi patogeni sono arrivati attraverso il commercio di piante e legname e ora minacciano di devastare ampie aree dell’Isola».

La preoccupazione

I focolai di infezione si estendono in Gallura, nel Nuorese, in Baronia, in Marmilla, nel Sarrabus e in diverse zone del Campidano. Oltre però alla presenza di nuovi patogeni, Migheli sottolinea che la siccità e le alte temperature stanno rendendo più vulnerabili le piante: «Hanno sistemi di difesa naturali, ma quando sono stressate dalla mancanza di acqua e dal caldo, le difese sono meno efficaci. Allo stesso tempo però le piogge intense possono contribuire alla diffusione dei patogeni con lo scorrimento delle acque sul terreno, complicando ulteriormente la situazione». Le foreste sarde, che rappresentano l’83% della superficie sugherifera nazionale, sono state anche trascurate a causa dello spopolamento e della mancanza di cura. «Il concetto di bosco naturale che deve essere lasciato a se stesso è fuorviante. Senza interventi di gestione, le piante morte sono focolai di infezione», precisa.

Difficile soluzione

Oggi trovare una soluzione per rallentare il degrado delle foreste non è semplice. La cura delle piante infette è difficile, il rischio di morte degli alberi è alto. Quirico Migheli suggerisce piani di rimboschimento con specie miste per ridurre la diffusione dei patogeni: «La biodiversità aiuta a contenere i focolai di malattie, poiché i patogeni spesso attaccano preferenzialmente una sola specie». Inoltre, è essenziale garantire materiale di propagazione sano e sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al trasporto di materiali contaminati. E ricorda che «la Sardegna ha iniziato a prendere misure concrete, come l’istituzione di vivai con certificazione sanitaria rigida e la creazione di piani di monitoraggio e intervento».

Riunione operativa

La prossima settmana, rassicura ancora il docente universitario, è previsto un tavolo tecnico con l’assessore regionale all’Ambiente per coordinare gli sforzi e sviluppare strategie di gestione. «L’Isola è stata pioniera nella creazione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, ma c'è ancora molto da fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA