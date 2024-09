Il deficit cala ma resta lo spettro Superbonus 

Un progressivo calo del deficit, che scenderà sotto la soglia del 3% già nel 2026. Mentre l’impatto del Superbonus si farà sentire ancora sul debito, che imboccherà il sentiero di discesa solo dal 2027. Il Piano strutturale di bilancio aggiornato delinea così il nuovo quadro di finanza pubblica su cui andrà costruita la prossima manovra di bilancio. La cui partita entra ora nel vivo.

Le tappe

Davanti c’è un mese di tempo per mettere a punto il menù, che parte da taglio del cuneo e nuova Irpef strutturali, e per completare la caccia alle risorse, in cui si inserisce anche la delicata trattativa avviata con le banche. Il dialogo per un ipotetico contributo volontario o una soluzione sui pagamenti fiscali o le Dta (imposte differite attive) prosegue, anche se i tempi potrebbero essere più lunghi. Il Piano strutturale di bilancio è tornato in Consiglio dei Ministri con i dati aggiornati alla luce delle revisioni di contabilità nazionale rilasciate qualche giorno fa dall’Istat e dopo il confronto di mercoledì con le parti sociali.

I dettagli

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la finanza pubblica è «di nuovo sotto controllo» e confermato che la spesa primaria netta, il nuovo indicatore sotto sorveglianza Ue, crescerà nei prossimi 7 anni ad un passo medio vicino all’1,5%, compatibile con il profilo stimato dalla Commissione. Grazie anche al buon andamento del Pil, il deficit parte da una stima pari al 3,8% del Pil per quest’anno (in calo dal 4,3% del Def), con l’obiettivo di arrivare al 3,3% nel 2025 e al 2,8% nel 2026. Cioè sotto il 3%, consentendo di uscire già tra due anni dalla procedura per deficit eccessivo. Servirà più tempo invece per vedere il debito avviato su un percorso decrescente, in quanto «fortemente condizionato dall’impatto delle compensazioni d’imposta legate ai Superbonus edilizi», evidenzia il Mef. Solo dal 2027 inizierà un percorso di discesa in linea con le regole europee che prevedono una riduzione in media di 1 punto percentuale di Pil dopo l’uscita dalla procedura di deficit. Il Piano, atteso in queste ore alle Camere, contiene anche un insieme «rilevante» di riforme e investimenti.

