VaiOnline
Tertenia.
12 novembre 2025 alle 00:29

Il defibrillatore in memoria di Virgilio: «Mio figlio vive nella vostra memoria» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Con l’installazione del defibrillatore in memoria di Virgilio Lioni, Tertenia è sempre più cardioprotetta. Ma il numero dei dispositivi è relativo: serve più formazione. Croce verde e Avis promuovono l’iniziativa anche tra i più piccoli. «La formazione - dice Luca Piroddi, presidente della Croce verde di Tertenia - rimane un obiettivo continuo. Vogliamo raggiungere il maggior numero possibile di cittadini formati, affinché ogni defibrillatore possa essere davvero uno strumento salvavita e non soltanto un semplice presidio». Domenica, alla cerimonia di benedizione del dispositivo, non hanno potuto assistere i familiari di Virgilio: troppo grande il dolore per la perdita del proprio caro scomparso all’età di 35 anni. «Mio figlio - dice la mamma Iole - continua a vivere nella memoria della comunità e ringrazio chiunque si sia adoperato affinché l’iniziativa sia andata a buon fine. Auspichiamo che non serva mai, ma nel caso speriamo possa salvare la vita di chi ne potrebbe aver bisogno». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 