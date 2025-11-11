Il defibrillatore in memoria di Virgilio: «Mio figlio vive nella vostra memoria» 

Con l’installazione del defibrillatore in memoria di Virgilio Lioni, Tertenia è sempre più cardioprotetta. Ma il numero dei dispositivi è relativo: serve più formazione. Croce verde e Avis promuovono l’iniziativa anche tra i più piccoli. «La formazione - dice Luca Piroddi, presidente della Croce verde di Tertenia - rimane un obiettivo continuo. Vogliamo raggiungere il maggior numero possibile di cittadini formati, affinché ogni defibrillatore possa essere davvero uno strumento salvavita e non soltanto un semplice presidio». Domenica, alla cerimonia di benedizione del dispositivo, non hanno potuto assistere i familiari di Virgilio: troppo grande il dolore per la perdita del proprio caro scomparso all’età di 35 anni. «Mio figlio - dice la mamma Iole - continua a vivere nella memoria della comunità e ringrazio chiunque si sia adoperato affinché l’iniziativa sia andata a buon fine. Auspichiamo che non serva mai, ma nel caso speriamo possa salvare la vita di chi ne potrebbe aver bisogno». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA