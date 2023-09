Il defibrillatore che guida chi lo utilizza 

Cagliari ha il primo defibrillatore “intelligente” in Sardegna. È stato donato dalla Onlus Abbi group in occasione della Giornata mondiale del cuore, promossa dalla World Heart Federation, ed è stato posizionato tra piazza Yenne e l’inizio del Corso.

Si tratta di un apparecchio innovativo collegato alla centrale operativa del 112, che provvederà a dare comunicazione immediata in caso di emergenze. «Chiunque è autorizzato a utilizzare il defibrillatore, che altro non è che un elettrodomestico parlante che dà indicazioni audio-visive anche al soccorritore meno esperto, non permette errori», ha spiegato Simona Buono, partner tecnico del Gruppo Abbi.

«È oltre il 50esimo che installiamo, è il primo all’esterno dei punti vendita, proprio per dare alla popolazione la possibilità di usufruirne in qualsiasi momento. È il primo in Sardegna con questa tecnologia, è collegato direttamente con l’Areus ed è semplice da utilizzare», ha aggiunto Simone Ibba, direttore generale del Gruppo Abbi. «In città ci sono già una decina di apparecchi sparsi che consentono di avere una dignitosa copertura», ha detto il vicesindaco Giorgio Angius. L’Abbi Group ha donato alla città anche un corso di formazione gratuito in piazza Yenne. Le procedure salvavita possono essere adottate anche da personale non sanitario.

