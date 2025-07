Il decollo di Davide, oltre gli ostacoli un diploma da 100  

Un diploma con il massimo dei voti, un’estate di immersioni al mare, un futuro che guarda al cielo. Davide Orecchioni vive quella stagione irripetibile delle vacanze dopo la maturità – quando tutto deve ancora succedere (e talvolta fa un po’ paura) – con spensieratezza. Senza dare troppo peso a quel 100 che per lui vale molto di più perché arrivato alla conclusione di un percorso scolastico un po’ più complesso di altri. All’esordio della scuola elementare, le difficoltà di scrittura portano a una diagnosi di disprassia, un problema con la motricità fine, e solo in quinta a quella di autismo ad alto funzionamento, quella che un tempo si chiamava sindrome di asperger. Ragazzi e ragazze con normali, e spesso alte, capacità cognitive che fanno i conti con altre difficoltà.

Ma anche alla diagnosi Davide non dà troppo peso. «Sono solo etichette, non è giusto nascondere una diagnosi ma neppure necessario metterla in primo piano come succede qualche volta. Se una cosa la sai fare senza difficoltà, la fai e basta». Etichette che non definiscono una persona ma che, dal punto di vista burocratico, sono necessarie per ottenere il diritto all’istruzione. Fino a quel diploma che nel caso di Davide, che ha ricevuto un premio destinato ai migliori del suo corso, ha sancito un percorso di eccellenza nell’Istituto Tecnico Deffenu di Olbia, indirizzo aeronautico. La storia di Davide è la storia di una scuola che ha funzionato.

Com’è stato l’impatto con le scuole superiori?

«Ho iniziato nell’anno del Covid ed è stata un’esperienza particolare e, ragionandoci ora, positiva. In classe in presenza c’ero solo io e i prof, gli altri compagni seguivano a distanza. Era un po’ surreale questo faccia a faccia nella scuola vuota ma il rapporto individuale alla fine credo che mi abbia aiutato. Poi, sono stato fortunato ad avere una bravissima insegnante per quattro anni, la continuità nel sostegno è importantissima perché cambiare in continuazione è complicato».

E il rapporto con gli altri insegnanti?

«Non tutti hanno capito subito come dovevamo lavorare, c’è stato qualche problema ma alla fine è andata bene. In generale, ma questo vale per tutti, non solo per chi ha il sostegno, molti insegnanti sono quasi all’età della pensione e usano metodi che non sono più adatti al modo di apprendere dei ragazzi. Io non credo che sia proficuo entrare in una classe, dire aprite il libro a pagina 80 e iniziare a parlare. Poi ognuno ha le sue difficoltà, indipendentemente da un eventuale disturbo. C’è chi sa tutto benissimo e poi fa scena muta».

Il momento più bello di questi 5 anni?

«Il momento che ricordo con piacere è quando tra il terzo e il quarto anno mi sono inserito bene bene nell’ambiente scolastico, con gli altri ragazzi. Prima di allora avevo avuto qualche problema di socializzazione».

Ti aspettavi il cento?

«Non ci contavo in maniera particolare ma sapevo che matematicamente era possibile perché avevo buoni crediti nel triennio, mi ero impegnato molto e all’esame avevo fatto buoni scritti».

Hai già deciso se continuerai a studiare?

«Il mio sogno è fare il controllore di volo, frequentare il centro di Forlì, oppure se non sarà possibile qualche altro corso all’Università. Mi sto informando e guardando intorno.Ho scelto l’aeronautico verso la fine della terza media perché mi sembrava il percorso più adatto. Andando avanti negli studi mi sono appassionato, ho fatto diverse esperienze sul campo, nei percorsi Pcto che mi sono piaciute molto, tra queste alla base di Decimomannu, molta formativa – perché me la sono dovuta cavare da solo – quella a Verona nella sede di Air Dolomiti».

Quanto ha contato la famiglia nel percorso?

«Moltissimo. Avere il sostegno di mio padre e mia madre che hanno seguito tutto il mio percorso scolastico è stato molto importante».

Ti preoccupa la vita da solo, all’Università?

«No, dovessi andare a Forlì o all’Università in un’altra città penso che mi saprei adattare. Si sbaglia, si impara e si fa esperienza. È quello che succede a tutti i ragazzi».

