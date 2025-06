Il declino del parco delle Terre cotte 

Ad Assemini i locali del parco delle Terre cotte stentano a decollare. Il parco si trova proprio nei pressi del Municipio: si tratta di uno spazio articolato che comprende il vicino anfiteatro, il parco vero e proprio, e una serie di locali interni. La concessione per l’utilizzo dei locali è scaduta e a oggi sono chiusi. Spiega il sindaco Mario Puddu: «Proprio in questi giorni attendiamo di definire le posizioni con l’ultimo concessionario dei locali del bar. A detta di cittadini e cittadine non è stata una buona gestione. Il nostro obiettivo è strutturare un bando migliore dell’ultimo, questa volta come amministrazione cureremo l’aspetto qualitativo a tutti i livelli perché per noi è importante che una struttura strategica come questa sia data in gestione a chi vede, come noi, il suo enorme potenziale e lo sfrutti al massimo fornendolo come servizio alla cittadinanza».

I pareri

Dice Luciano Deiana: «Quando vengo qui a portare mia nipote per giocare, mi piacerebbe poter prendere un caffè o un gelato o più semplicemente far fare pipì alla bambina senza dover necessariamente correre a casa».

La minoranza consiliare è compatta nell’esprimere le criticità. Alessandro Casula (Pd): «Dispiace vedere un bene pubblico così importante, viste le sue potenzialità, non svolgere appieno la sua funzione. Dovrebbe rispondere a due esigenze fondamentali: offrire un servizio di qualità alla cittadinanza e creare opportunità di lavoro. Spero davvero che venga restituito al più presto alla città, pronto a esprimere tutto il suo valore».

Aggiunge Ignazio Pireddu (FI): «Occorre riaprire il punto di ristoro, fondamentale sotto il profilo economico e sociale».

Niside Muscas (FdI) dice: «Il parco delle Terre cotte è un punto di riferimento per la comunità, da valorizzare. Oggi però, versa in condizioni che ne limitano fortemente utilizzo e attrattività. È indispensabile un intervento urgente sul fabbricato, sulla pulizia e disinfestazione del parco. Riattivare poi il bar – conclude Muscas – significherebbe rilanciarlo economicamente garantendo pure un bagno pubblico».

Infine Diego Corrias (M5Stelle) afferma: «La chiusura del punto di ristoro del parco toglie ad Assemini un servizio importante, al di là delle ragioni di rescissione del contratto. È impensabile che il parco più frequentato del paese, non abbia un bar aperto e funzionante. La giunta Puddu, come per la piscina, sembra in confusione: chiude i servizi, ma poi – conclude il pentastellato – non trova le soluzioni per riaprirli».

Il sindaco

Conclude rispondendo il primo cittadino: «Il parco delle Terre cotte, come altri spazi, è un bene importante che deve essere a disposizione della cittadinanza, ma nelle condizioni giuste di sicurezza, legalità e sviluppo del massimo potenziale». Assemini e il suo parco dunque attendono sviluppi.

