Il declino del mercato: aperti solo sette box, scomparsi i prodotti ittici 

Sul sito web del Comune si legge che nel mercato di Sant’Elia «operano oltre 30 concessionari» e che la struttura «offre una vasta scelta di prodotti». Peccato che non sia così. La descrizione necessiterebbe di un aggiornamento perché la realtà è diversa: i box operativi sono appena 7 e le tipologie merceologiche non sono tutte rappresentate. A cominciare dai pesci, assenti da inizio anno, da quando l’ultimo pescivendolo è andato via. Stesso discorso per i mitili, scomparsi dai banchi prima di Pasqua. Uno smacco per l’unico mercato coperto cittadino con vista mare.

Le difficoltà

I concessionari superstiti (2 macellai, 2 fruttivendoli, 2 alimentari, 1 panettiere) tirano avanti a fatica. Se resistono è grazie al supporto dei clienti affezionati. Ma lo scenario è desolante: corsie deserte e magri affari. All’esterno bandiere rossoblù e una gigantografia di Riva: non stupisce, visto che l’ingresso fronteggia la Unipol Domus. Ma una volta dentro il sorriso svanisce. Il mercato appare tristemente vuoto, con la maggior parte dei box chiusi. «Il problema è proprio che ci sono troppi box serrati», allarga le braccia Alessio Vadilonga, 52 anni, macellaio. «Ad agosto è normale un calo di presenze, molti sono fuori, ma la realtà è che c’è più attenzione per altri mercati, San Benedetto e via Quirra, mentre noi siamo trascurati». «Ci sono criticità di manutenzione ordinaria, per fortuna alcune sono state risolte», spiega il salumiere Marco Mantega, portavoce dei concessionari, «la scala mobile e l’ascensore finalmente funzionano e l’aria condizionata è stata ripristinata. L’assessore è venuto a trovarci e lo ringraziamo». Ora si attende che dalle parole si passi ai fatti. «Il problema principale è che il mercato non garantisce più la varietà merceologica».

I clienti

«La presenza dello stadio non aiuta», afferma Luigi Lampis, 63 anni, fruttivendolo, «perché sottrae parcheggi». D’accordo Luisa Anna Gallo, una cliente: «Finché c’erano i parcheggi il mercato era vitale». Maria Efisia Cossu, 66 anni, e Salvatore Vacca, 70, arrivano da Is Mirrionis: «La crisi è colpa della grande distribuzione. La gente non capisce che comprare al mercato è meglio, la frutta sa ancora di campo». «Se vengo a Sant’Elia è per il rapporto umano», sorride Pasquale Pani.Il mercato di via Carta Raspi venne inaugurato nel ‘97 per accogliere i concessionari dei mercati di via Pola, Santa Teresa e La Palma (chiusi). Alcuni clienti affezionati hanno seguito i commercianti a Sant’Elia. Altri invece hanno cambiato abitudini.

